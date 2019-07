Stiri pe aceeasi tema

- Celebra cantareața Rihanna iși inchiriaza vila pe care o deține in Hollywood Hills contra sumei de 35.000 de dolari pe luna. Rihanna, in varsta de 31 de ani, nu mai vrea sa stea in casa din Hollywood Hills. Artista a cumpparat reședința respectiva in iulie 2017, contra sumei de 6,8 milioane de dolari.…

- Omul de afaceri rus Roman Troțenko, co-proprietar al corporației AEON, manifesta din nou interes asupra Aeroportului din Chișinau. Reprezentanții afaceristului rus au inceput tratativele cu reprezentanții companiei Avia Invest, in spatele careia se afla omul de afaceri Ilan Șor, insa nu au ajuns la…

- Fostul presedinte peruan, Alejandro Toledo, a fost arestat in Statele Unite. Autoritatile din Peru il acuza de coruptie. Alejandro Toledo, care a fost presedinte al statului Peru din 2001 pana in 2006, se mutase de cativa ani in California.

- Taylor Swift a revenit in fruntea topului vedetelor cu cele mai mari incasari! Conform clasamentului facut recent public de revista Forbes, aceasta a castigat nu mai putind e 185 de milioane de dolari pe parcursul anului 2018. Cum a ajuns Kylie Jenner miliardara la 21 de ani Taylor Swift, artista cel…

- Moldova va primi 46,5 milioane de dolari de la Fondului Monetar Internațional in anul 2019. Anuntul a fost facut in cadrul unei conferinte de presa, care a fost sustinuta de catre premierul Maia Sandu si reprezentantul FMI, Ruben Atoyan.

- Amazon pariaza pe un rival al Uber Eats, acționând în calitate de investitor principal într-o runda de finanțare de 575 milioane de dolari a startup-ului britanic de livrari mâncare Deliveroo.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Cindy Crawford isi vinde casa din Malibu cu 7,5 milioane de dolari! Supermodelul Cindy Crawford si sotul ei, Rande Gerber, au achizitionat anul trecut o casa in Beverly Hills pentru ca cei doi copii ai lor, Kaia (17 ani) si Presley (19 ani) sa fie mai aproape de locul in care pot urma fara probleme…

- Pro TV, operațiunea din România a grupului regional Central European Media Enterprises, a avut în primul trimestru din acest an o scadere a veniturilor nete de 15,6%, la 38,8 milioane dolari, potrivit rezultatelor financiare neauditate. În ceea ce privește profitul operațional înainte…