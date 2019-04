Stiri pe aceeasi tema

- Skytrax, o firma de consultanta din Regatul Unit, a facut topul celor mai frumoase aeroporturi din lume. Aeroportul Changi din Singapore a fost numit cel mai frumos din lume pentru al saptelea an consecutiv.

- Structura sistemului de invațamant va fi modificata, potrivit propunerii facute vineri de ministrul Educației Ecaterina Andronescu. Prima schimbare va fi redenumirea clasei pregatitoare. Aceasta se va numi ”clasa intai”.

- Aeroportul Changi din Singapore a fost desemnat in 2019, pentru al saptelea an consecutiv, drept cel mai bun aeroport din lume, conform clasamentului publicat, joi, de compania britanica Skytrax, auditor al industriei aviatice mondiale, informeaza Bloomberg, citata de...

- Mutata peste Centura fara solutie realista, acces rutier sau pietonal, Piata 100 va fi legata de oras printr-un drum colector si o pasarela pietonala și ciclistica peste Centura. Va lega viitoarea stație de tramvai de pe malul Peței, pe strada Traian Blajovici și zona de peste Centura, spre…

- Conform ordinului ministrului Ecaterina Andronescu referitor la structura anului scolar 2019-2020, la toate liceele tehnologice si la scolile profesionale elevii vor avea doar 37 de saptamani de scoala, in loc de 41, cum erau pana in prezent. "Pentru clasele liceale – filiera tehnologica si pentru clasele…

- Structura anului scolar 2019-2020 a fost publicata in Monitorul Oficial. Ordinul ministrului Educatiei privind structura anului scolar 2019-2020 a fost publicata in Monitorul Oficial, iar potrivit acesteia cursurile incep in 9 septembrie si se incheie in 12 iunie. Semestrul I se va incheia in 20 decembrie,…

- Structura urmatorului an scolar, propusa de Ministerul Educatiei, a iscat nemultumiri printre profesori si elevi, acestia considerand ca formula pusa in discutie este „total neadecvata si disproportionata".Potrivit propunerilor ministerului, anul scolar 2019-2020 se structureaza pe doua ...

- Structura, cu o portiune principala de 1.200 de metri si o lungime de 2.000 metri, va fi 'parte esentiala' a infrastructurii autostrazii care leaga Sichuan, Guizhou si Delta Raului Perlelor, din sudul tarii. Dupa terminarea constructiei la sfarsitul acestui an, ruta dintre comitatele Gulin (Sichuan)…