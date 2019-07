Stiri pe aceeasi tema

- Primul strat de zapada din luna iulie a fost inregistrat in noaptea de marti spre miercuri din cauza temperaturilor scazute pe Varful Pietrosu Rodnei, judetul Maramures, la o altitudine de peste 2.300 de metri. Primarul orasului Borsa, Sorin Timis, a declarat ca nu stie sa mai fi fost zapada cazuta…

- Trei turisti americani rataciti pe teritoriul Parcului National din Muntii Rodnei au fost gasiti de salvamontisti si transportati la spitalul din orasul Borsa, a precizat, luni, primarul Sorin Timis. Potrivit acestuia, cautarile celor trei turisti americani au durat peste 13 ore, iar echipa Salvamont…

- Primaria orașului Borșa, județul Maramureș, a primit o finanțare de peste 20 de milioane de euro de la Ministerul Turismului pentru construirea unei telegondole și a unei piste olimpice de schi, care va fi prima de acest fel din Romania, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al Consiliului…