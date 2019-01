Asa arata una dintre marile realizari ale primarului, din 2018

Primaria Lugoj plateste zeci de mii de lei jurnalistilor lugojeni pentru articole in care primarul, viceprimarul, dar si acolitii sai sa fie prezentati pozitiv. Practica nu e noua si este aplicata cu succes si de Calin Dobra, presedintele Consiliului Judetean, care luna de luna cotizeaza din bani publici pentru ca lugojenilor sa le fie prezentate “eforturile” celor aflati in functii publice. In ultima perioada, mai mult ca oricand, lugojenii sunt mintiti cu tot felul de investitii megalomanice, insa locuitorii reactioneaza si nu se mai lasa dusi de nas. Daca Dobra prefera sa prezinte” investitii“…