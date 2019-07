Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Profilul suspectului de CRIMA de la Caracal: „Ii placea sa omoare cainii, sa ii vada ca se chinuie” Profilul suspectului de CRIMA de la Caracal: „Ii placea sa omoare cainii, sa ii vada ca se chinuie” Una dintre persoanele care il cunoaște de mic copil pe Gheorghe Dinca, suspectul de 66…

- O vecina a suspectului din Caracal banuit de uciderea Alexandrei Maceșanu a sunat de doua ori la 112 in noaptea anterioara apelurilor facute de fata la serviciul de urgența. Polițistul de serviciu a trimis-o insa la culcare. Vecina lui Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, suspectul in cazul dispariției Alexandrei,…

- Politistii si procurorii au gasit, in cadrul perchezitiilor din locuinta lui Gheorghe Dinca, un cercel in autoturismul suspectului, pe care mama Alexandrei l-a recunoscut ca apartinand fiicei sale, au declarat surse judiciare pentru Mediafax.

- Surse apropiate anchetei desfasurate la Caracal au declarat ca oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar, in acelasi timp, foarte vechi. Mai mult, se pare si cenusa recoltata este foarte veche, ceea ce ingreuneaza ancheta. De asemenea, sursele citate au spus ca in zona locuintei nu a…

- Oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar vechi, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei de la Caracal. Se pare ca și cenușa recoltata este veche, ceea ce ingreuneaza ancheta.Surse apropiate anchetei desfașurate la Caracal au declarat ca oasele gasite in curtea…

- Monica Melencu, mama fetei care a disparut pe 14 aprilie din Caracal, a ajuns sambata dimineața la casa lui Gheorghe Dinca, barbatul retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol. Femeia a ajuns la locul in care Gheorghe Dinca ar fi ucis-o pe Alexandra Maceșanu,…

- In casa lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani reținut sambata pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, polițiștii au gasit resturi umane și bijuterii care ar fi aparținut celor doua fete disparute, Alexandra, 15 ani, și Luiza, 18 ani. Polițiștii au descoperit,…

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute dupa ce au fost luate la ocazie, la diferența de trei luni. Georgian Dragan, purtatorul…