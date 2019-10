Așa arată o chelie de ... aur Noushad, din districtul Mallapuram, Kerala, a fost prins inainte sa se imbarce pentru zborul spre Sharjah. Si-a tuns parul ca pachetul sa stea bine lipit de chelie, iar aurul era sub forma de pasta ca sa nu fie detectat de sistemul din aeroport. Noushad ar fi scapat daca vamesii de la aeroportul Cochin n-ar fi primit un pont ca exista un traficant si n-ar fi luat la verificat toti pasagerii. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

