Acest an se anunța inca unul de sacrificiu pentru RADET, regie aflata in moarte clinica și care nici in acest an nu va beneficia de statutul de ,,prioritate zero'' in bugetul Municipalitații, arata o analiza Frames realizata in baza proiectului de buget pe 2019 propus de Primaria Capitalei, aflat in dezbatere publica. Dupa o iarna cu avarii in lanț, cu zeci de mii de bucureșteni ramași fara apa calda și caldura, Primaria Capitalei iși propune sa investeasca in acest an in reabilitatea a numai 31,2 kilometri de rețea, in condițiile in care mai mult de 75% din rețeaua de aproape 4000 km. de conducte…