Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a lansat luni mai multe sesiuni de primire a proiectelor de investitii pentru reducerea efectelor dezastrelor naturale si asigurarea productiei agricole, valoarea totala a fondurilor disponibile prin PNDR 2020 depasind 71 de milioane de euro, informeaza…

- Beneficiarii sprijinului financiar aferent Campaniei 2018 acordat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), constituiti ca persoana fizica autorizata (PFA) sau intreprindere individuala (II), au obligatia ca, in 15 zile de la data radierii la Oficiului National al Registrului…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat recent cuantumurile aferente Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT) in sectoarele vegetal si zootehnic, pentru anul de cerere 2018. In conformitate cu Hotararea de Guvern pentru aprobarea plafoanelor alocate ANT, pentru anul de cerere…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, a fost desemnat „Cel mai puternic brand imobiliar național in 2018” in cadrul galei Clubul Profesioniștilor in Imobiliare, ediția naționala 2019, iar Razvan Cuc, președintele RE/MAX Romania,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat, din 20 martie, autorizarea la plata a fermierilor care beneficiaza de sprijin pentru bunastarea animalelor, informeaza institutia printr-un comunicat de presa. Suma totala autorizata la plata este de 91,428 milioane euro, din care…

- Majda este una dintre cele mai frumoase prezentatoare de la noi, mereu cu zambetul pe buze, iar cat despre aparitiile sale... fara pata! Astazi insa, Majda a postat o fotografie in care apare fara machiaj, iar reactiile internautilor au fost pe masura.

- Shopping City Targu Jiu organizeaza pentru doamnele si domnisoarele din Gorj un nou eveniment dedicat femeilor, cu ocazia zilei de 8 martie. Vineri, incepand la ora 14:00, sunt sarbatorite toate doamnele si domnisoarele printr...

- Uriasele statui din roca monolitica (moai), cu o inaltime de pana la 12 metri si o greutate de 75 de tone, a caror origine ramane inconjurata de mister, au uimit generatii intregi de vizitatori ai acestei insule cunoscute si sub numele de Rapa Nui. Cercetatorii s-au intrebat de multa vreme…