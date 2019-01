Asa arata Ionut Gojman in urma cu 10 ani. “Doar imbracamintea ai schimbat-o, fata nu”

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile o noua moda a aparut pe retelele sociale, #10yearchallenge, in care oamenii posteaza fotografii cu ei din prezent si din urma cu zece ani. Ionut Gojman nu a facut nici el exceptie si le-a aratat prietenilor virtuali cum arata cand avea 20 de ani.

- A trecut un an de la filmarile pentru Insula Iubirii. Mirela a trecut printr-o transformare de proportii. Daca in Thailanda afisa un trup nu tocmai tonifiat, iata ca acum concurenta a trecut printr-o schimbare radicala. A reusit sa dea mai multe kilograme jos si a apelat chiar si la ajutorul medicului…

- Au trecut cateva ore bune de cand s-a zvonit ca Hannelore Ulrich și Bogdan Ionescu, doi dintre foștii concurenți de la “Insula Iubirii”, au divorțat, iar acum exista dovezi clare care arata contrariul. Mai mult, cei doi soți sunt intr-o vacanța superba peste hotare. Citește și: Codin Maticiuc il ia…

- INSULA IUBIRII 2018. "Mi-am dat seama cat de mult de iubesc! Spun asta in fata unei tari intregi!", este declarația care schimba tot, scrie a1.ro. Citeste si CASTIGATOR INSULA IUBIRII 2018: Momente incendiare inainte de anuntul final Mirela și Ionuț au decis sa se impace și sa ramana…

- Premiera in episodul de duminica, 2 decembrie 2018 de la “Insula Iubirii”! Ionuț Gojman, unul dintre concurenți, a devenit ispita și a ramas in Thailanda. Mai mult, la scurt timp dupa ce a pus capat relației cu Mirela Banias care s-a indragostit de Mircea, ispita pe care a ținut-o la distanța pana in…

- De cand s-a intors din Thailanda, Mari, fost iubita a lui Iulian s-a schimbat total. Concurenta de la Antena 1 s-a apucat de sport și are o alimentație sanatoasa, iar rezultatele nu au intarziat sa apara. Aceasta le-a impartașit prietenilor virtuali, micul ei secret. „Am tot fost intrebata cum ma mentin,…

- INSULA IUBIRII 2018. Hannelore a venit, insa, la Bonfire, iar in fața ei a stat Andi. Evident, ea a susținut in continuare ca singurul barbat pe care-l iubește este Bogdan. ”Nu aș putea sa-l vad pe Andi ca pe un iubit. Nu aș putea sa am o relație cu el, nici daca n-ar exista Bogdan.”, a spus…