- Fuego, pe numele sau din buletin, Paul Surugiu, a facut niște schimbari remarcabile in viața sa. Artistul a slabit 20 de kilograme, și-a schimbat look-ul, dar și intreaga garderoba. Paul Surugiu, in varsta de 42 de ani, a vorbit despre schimbarea prin care trece in acest moment și a oferit detalii despre…

- Interpretul de muzica populara Gheorghe Turda a facut declarații despre starea sa de sanatate. Artistul a marturisit ca se simte foarte bine. Cantarețul de muzica populara a explicat ca inca e sub tratament dupa operația prin care a trecut, dar se simte foarte bine. "Eu sunt perfect sanatos. Inca din…

- Interpretul de muzica populara Florin Vasilica a vorbit despre probleme de sanatate cu care se confrunta. Florin Vasilica, fiul regretatului artist de muzica populara Liviu Vasilica, a avut probleme din cauza unei hernii de disc. Care este starea sa de sanatate a explicat Florin Vasilica pentru click.ro.…

- In cele mai recente fotografii se observa foarte bine noua silueta a cunoscutei interprete de muzica lautareasca Cornelia Catanga. Transformarea fizica prin care a trecut Cornelia Catanga este spectaculoasa. Aceasta a slabit peste 20 de kilograme in doar cateva luni. In cele mai recente imagini aparute…

- Bianca Rus este foarte incantata de felul in care arata. A trecut printr-o mare transformare de look imn ultima vreme, reușind sa slabeasca spectaculos. In ultimul an, Bianca Rus a reușit sa ajunga la silueta de vis pe care și-a dorit-o. A trecut printr-o operație de micșorare a stomacului, dar a și…

- Dupa o pauza destul de mare, Speak s-a reapucat serios de antrenamentele in sala de sport. Și pentru ca nu poate ține pasul cu iubita lui, Ștefania, și-a gasit o alta „victima”: cantareața Jo, careia i-a promis sa o introduca in tainele sportului și sa o ajute sa slabeasca. Speak nu doar ca s-a mobilizat,…

- Oana Roman a reușit sa slabeasca 6 kilograme intr-un timp record, iar acum le-a artatat tuturor rezultatul. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini cu noua ei silueta. Rezultatele se vad, dar soția lui Marius Elisei nu are de gand sa se opreasca aici. „Mandra de noua mea silueta” a scris Oana…