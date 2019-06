Asa arata hainele lansate de vedete. Care sunt cele mai reusite? Traim o perioada in care celebritatile stiu sa isi exploateze la maxim capitalul de imagine, iar trend-ul ultimilor ani este ca vedetele sa se lanseze in lumea modei! Kanye West In februarie 2015, Kanye West a lansat prima sa linie vestimentara, Yeezy Sezonul 1. In anii urmatori, brand-ul sau vestimentar a fost prezent chiar si in cadrul New York Fashion Week, iar cea mai mare fana a sa este sotia Kim Kardashian, care adesea poarta haine semnate Yeezy. Beyonce Celebra artista a lansat in anul 2016 o linie vestimentara in colaborare…