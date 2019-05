Stiri pe aceeasi tema

- "Ei nu sunt turisti, sunt deseori persecutati si trebuie sa ii ajutam. Voi lupta mereu pentru o Uniune Europeana ce isi deschide usile nu catre toti, ci pentru toti ce au nevoie de usi deschise", a afirmat Juncker.El participa, alaturi de presedintele Klaus Iohannis, la o dezbatere despre…

- Fostul prim-ministru si liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca viața l-a invațat sa nu aiba incredere ”in cei cu mustața, care spun ca te iubesc”. El susține ca Viorica Dancila va avea soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. ”Viața m-a invațat sa n-am incredere in aștia cu mustața, care spun…

- Relația dintre Brigitte Sfat și Florin Pastrama este in ce in ce mai serioasa. Bruneta a decis sa-l implice pe noul ei iubit in afacerea cu haine pe care o are. Pana sa intre la show-ul Ferma, Brigitte Sfat se ocupa impreuna cu Corneliu Oana, fostul ei iubit, de magazinul de haine pe care il are intr-un…

- Pakistanul a anuntat ca isi inchide spatiul aerian 'pana la noi ordine', a indicat miercuri Autoritatea Aviatiei Civile (CAA), dupa ce Islamabadul a declarat anterior ca a doborat doua avioane de vanatoare ale fortelor aeriene indiene, potrivit AFP. 'Autoritatea Aviatiei Civile a inchis…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, susține ca președintele interimar al PSD București, Gabriel Mutu, dorește sa propuna excluderea sa din PSD, in cadrul ședinței Comitetului Executiv. Badulescu susține ca aceasta decizie vine in contextul in care și el, și Gabriel Mutu doresc sa candideze…

- „Cu siguranta, unii cauta razboi ... Israelul", a afirmat Zarif la Conferinta de Securitate de la Munchen. Acuzand Israelul ca a incalcat dreptul international dupa ce a bombardat Siria, Zarif a criticat si puterile europene pentru ca nu trag la raspundere Israelul si SUA pentru comportamentul lor in…

- Daca și tu te-ai saturat de relații tradiționale, poți urma exemplul unei tinere din Edinburgh, Marea Britanie. Caștigatoare la loterie, și-a scos la vanzare singuratatea și cauta pe cineva care ii poate deveni iubit, pana in Sfantul Valentin.