Asa arata dressingul cu genti al lui Kylie Jenner

- Anul acesta, inceputul sezonului cald va fi – din punct de vedere al accesoriilor, cel puțin – cat de poate de șic și de colorat! Am vrut sa aflam ce model de geanta se va purta cel mai mult primavara aceasta, motiv pentru care ne-am indreptat atenția spre propunerile designerilor! Fara doar și poate,…

- Și-a expus garderoba de lux pe Instagram și Snapchat in cateva fotografii care lasau la vedere colecția impresionanta de genți de lux a mezinei familiei Kardashian-Jenner. Astazi, Kylie șocheaza din nou, de data aceasta cu un bolid in ediție limitata. Cea mai bogata din familie, proapata mamica se rasfața…

- Cea mai mica dintre surorile Kardashian-Jenner este, probabil, și cea mai rasfațata. Cu o avere estimata la 50 de milioane de dolari, una dintre cele mai bogate femei din lume și cea mai tanara membra a topului Forbes, lui Kylie Jenner ii place extravaganța. Daca proapata mamica iși șoca fanii cu imagini…

- O fotografie cat 1000 de cuvinte. Micuța Stormi, copia fidela a mamei sale, Kylie, este vedeta pe contul de Instagram al vedetei, iar fotografiile cu ea reușesc sa stranga milioane de aprecieri. Dupa ce și-a ascuns sarcina și a uimit pe toata lumea cu anunțul ca a devenit mama pe 1 februarie, bucuria…

- Nu exista un moment potrivit pentru logodna. Insa cand ai inelul potrivit, totul este in masura sa flateze la maximum. Nu degeaba exista o presiune legata de tipul de inel ales, elementul central al momentului de propunere. Preferințele pot fi atat de diverse, greu de intuit și cu atat mai multa confuzie…

- COMING SOON @oddamagazine @sitabellan @davidmartings @fendi @makeupbymario @chrisappleton1 A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 9, 2018 at 9:47am PST Reptila, care este, aparent, noul pet al familiei Kardashian-West, este alintata de vedeta “micul Louis”. Pielea sarpelui pare…

- Kylie, cea mai tanara mamica din marea familie Kardashian – Jenner este indragostita pana peste cap de fetița sa. Dupa ce a ținut sarcina ascunsa timp de 9 luni și a uimit pe toata lumea cu vestea ca a devenit mama pentru prima oara pe 1 februarie, acum mezina Kylie nu se mai oprește din distribuit…

- Cum arata silueta lui Kylie Jenner dupa nastere Kylie Jenner a avut una din cele mai discrete sarcini din showbiz. Vedeta a ascuns ca este insarcinata pana in ultimul trimestru de sarcina, a evitat sa isi expuna public sarcina, astfel ca venirea pe lume a fiicei sale a starnit un adevarat taifun media.…

- Retaileurl online FashionUP face o mișcare strategica prin lansarea categoriei de parfumuri și produse cosmetice. Toate cele peste 7.000 de produse listate reprezinta peste 200 de branduri, intre care Lancome, Dolce&Gabbana, Chanel, Dior, Hermes, Nina Ricci și Moroccanoil.

- FashionUP face o mutare strategica importanta la început de 2018 și lanseaza categoria de parfumuri și produse cosmetice. Cea mai noua secțiune a renumitului e-shop acopera toate nevoile femeii moderne, de la produse pentru un machiaj complet, la parfumuri și produse de îngrijire pentru…

- Vedeta de reality tv Kim Kardashian West, in varsta de 37 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu Chicago, fiica sa nascuta in luna ianuarie de o mama surogat, informeaza luni Press Association. Imaginea are un filtru care le permite celor doua sa aiba urechi de ursuleti de plus si nasuri roz.…

- Jamie Chua duce o viata perfecta! Are 44 de ani, locuieste in Singapore si, dupa ce a divortat de un multimilionar, a primit o pensie alimentara de 450.000$, pe care ii investeste in haine si accesorii de lux, dar si in tratamente care sa o ajute sa para o adolescenta.

- Este gravida cu primul sau copil cu iubitul Tristan Thompson și in luna a 8-a de sarcina, Khloe Kardashian face dezvaluiri uluitoare cu privire la momentul venirii pe lume a copilului sau. Cand și unde iși va aduce pe lume bebelușul și mai ales ce are de gand sa faca imediat dupa ce va deveni mama,…

- Miquela Sousa, cunoscuta pe Instagram drept @lilmiquela, pare a se incadra in tipologia tanarului "influencer" de pe retelele de socializare. Sousa are un background brazilian/spaniol, are 19 ani, este model canta si locuieste in Los Angeles.

- Nu trece nicio zi fara ca familia Kardashian sa fie in prim plan. Dupa ce mezina clanului, Kylie Jenner, a surprins o lume intreaga dupa ce a anutat ca nascut o fetita la inceputul lunii februarie, acum a venit randul lui Kim sa fie in centrul atentiei.

- Fotografia prin care starul de reality show Kylie Jenner a anuntat nasterea primului ei copil a devenit cea mai populara pe platforma online Instagram, cu 13,6 milioane de like-uri, informeaza variety.com.

- Kylie Jenner și bebelușul Stormi și-au facut cea mai apreciata fotografie din istoria Instagram-ului. Au primit peste 14.1 milioane de inimioare și in jur de 536 mii de comentarii. In partea opusa e Beyonce, care impreuna cu gemenii a strans la o fotografie din iulie 10.3 milioane de aprecieri și 317…

- Kylie Jenner a uimit ieri internetul cand a confirmat ca a nascut deja. Jenner si iubitul ei, Travis Scott si-au intampinat "frumoasa" si "sanatoasa" fetita pe 1 februarie, anuntand oficial pe Instagram.

- Kylie Jenner a reusit imposibilul: si-a tinut ascunsa sarcina timp de 9 luni! Vedeta a revenit pe retelele de socializare pentru a face marele anunt si pentru a dezvalui faptul ca pe 1 februarie a adus pe lume o fetita.

- Presa mondena din SUA a tot scris in ultimele luni despre faptul ca Jenner este insarcinata, insa vedeta de 20 de ani a preferat sa nu vorbeasca despre acest subiect. Jenner a anuntat oficial pe Instagram, duminica, faptul ca a nascut o fetita pe 1 februarie. Si-a cerut scuze fanilor pentru…

- Zvonurile conform carora in familia Kardashian-Jenner vor veni 3 copii anul acesta, s-au adeverit. Dupa ce Kim Kardashian a devenit mama cu ajutorul unei femei purtatoare la jumatatea lunii ianuarie, iar Khloe Kardashian și-a anunțat fanii ca este insarcinata cu primul ei copil, acum mezina familiei…

- Bomba in showbiz-ul de peste hotare! Sora mai mica a lui Kim Kardashian a nascut o fetita, dupa ce a tinut sarcina ascunsa. Kylie Jenner (20 de ani) a dezvaluit ca a devenit mama in urma cu cateva zile, printr-o postare pe Instagram, in care a explicat si de ce a tinut sarcina secreta. Bruneta a povestit…

- Manichiura este un detaliu foarte important atunci cand este vorba despre frumusețea mainilor. Uneori, de cat sunt de ingrijite mainile dumneavoastra depind foarte multe lucruri, și nu doar starea de spirit și increderea in sine, ci și atitudinea celor din jur fața de dumneavoastra. Potrivit stilistului…

- Dupa ce le-a invins, in semifinalele de la Australian Open, pe Karolinea Pliskova și pe Angelique Kerber, romanii au dat iama pe contul de Instagram al Simonei Halep, acolo unde i-au lasat mesaje incurajatoare, dar și de mandrie.

- Danse Lente, un brand de accesorii cu sediul la Londra, cunoscut pentru produsele sale din piele cu forme neobisnuite, a realizat o colectie de genti inspirata de doi dintre cei mai importanti artisti ai tuturor timpurilor – Brancusi si Picasso, scrie revista anothermag.com. Produsele Danse Lente sunt…

- Crystal Dental Clinic creste nivelul stomatologiei de peste 17 ani, e una dintre cele mai dinamice clinici dentare din Bucuresti, 10 cabinete dotate cu echipamente stomatologice "state of art", o echipa de peste 20 de specialisti si o dorinta constanta de a face performanta.Provocarea 2017…

- Selfie-ul Anastasiei Gruzdeva, o tinara care locuiește la Iakutsk, Rusia, a devenit viral pe internet, fotografia publicata pe rețeaua sociala Instagram fiind apreciata de peste 40 de mii de utilizatori din intreaga lume. In imagine se vede ca genele fetei sint acoperite cu promoroaca. In descriere…

- Actrița Julia Louis-Dreyfus a anunțat pe contul ei de Instagram ca a incheiat ședințele de chimioterapie pe care le-a efectuat in urma diagnosticarii cu cancer mamar in luna septembrie a anului trecut. Citește și: Și-a pierdut tatal in urma cu 5 ani, dar continua sa primeasca flori de la el in fiecare…

- Actrita Gal Gadot, fost instructor in Fortele de Aparare Israeliene, a iscat controverse pe platformele se socializare dupa ce a purtat o rochie creata de un designer libanez, Elie Saab, scrie NEWS.RO, citand bbc.com.Disputa a aparut dupa ce o fotografie cu Gadot purtand rochia albastra creata…

- Daca ai cont pe Instagram, nu se poate sa nu te fi luat și pe tine febra curațeniei! “Eu i-am dat follow,ea nu mi-a dat mie”, “Eu ii dau mai multe like-uri, ea se face ca nu-mi vede postarea“ Și uite-așa sfarșești, de multe ori, facand curațenie in lista ta, o curațenie care va ajunge la un numar mic.…

- Acum este insarcinata in șase luni și este fericita alaturi de iubitul sau, jucatorul de baschetbal Tristan Thompson, cei doi urmand sa devina parinți pentru prima oara in primavara. Are 33 de ani și in sfarșit pare sa-și fi gasit fericirea alaturi de un barbat, dar și impacarea cu propriul corp. Acum…

- Actrița din „Juno”, Ellen Page, s-a casatorit. In varsta de 30 de ani, vedeta a facut acest pas in mare secret, alaturi de partenera sa de viața, dansatoarea Emma Portner, iar vestea a fost impartașita cu prietenii virtuali prin intermediul unei postari pe Instagram. Vedeta a distribuit o fotografie…

- Pe 20 decembrie confirma faptul ca este insarcinata cu primul sau copil printr-o fotografie in care iși arata burta proeminenta mangaiata de palmele iubitului sau, Tristan Thompson. Dupa ce și-a ascuns sarcina timp de șase luni, Khloe Kardashian defileaza acum in toata spendoarea, fiind foarte mandra…

- Andy Murray, fostul lider mondial din ATP, continua sa aiba grave probleme din cauza accidentarii la șold cu care se confrunta de mai bine de șase luni. Scoțianul a anunțat marți pe contul sau de Instagram ca se retrage din turneul de la Brisbane și ca participarea sa la Australian Open e sub semnul…

- Dupa ce Khloe Kardashian a anunțat, oficial, ca este insarcinata și dupa ce zvonuri legate de sarcina lui Kylie Jenner au inceput sa se impraștie, apar acum intrebari legate și de Kendall Jenner.

- Celebritatile sunt o sursa inepuizabila de informatii pentru mass-media, iar copiii lor nu fac exceptie. Bebelusii pe care ii aduc pe lume vor deveni la randul lor niste celebritati, fie datorita numelor lor originale, pozelor dragalase postate pe retelele de socializare, sau pur si simplu pentru…

- O jucarie Disney, casti Apple, carduri cadou Netflix si Amazon si sosete Adidas dar si actiuni la celebrele branduri in valoare de 200.000 de dolari sunt cadourile de Craciun pe care rapperul american Kanye West le-a cumparat pentru sotia sa, Kim Kardashian, potrivit nme.com."Printre cadourile…

- Acum ca nu mai e niciun secret ca e insarcinata, sora lui Kim Kardashian nu mai simte nevoia sa-și ascunda burtica deja crescuta ori sa țina secret trimestru in care se afla. Așa se face ca, de Sarbatori, le-a daruit fanilor sai primele fotografii explicite cu burtica. Reacțiile au fost pe masura! Prima…

- Familia Kardashian se va mari anul viitor cu cel putin doi membri, potrivit presei internationale. Khloe a confirmat ca este insarcinata cu iubitul ei, baschetbalistul Tristan Thompson. Vedeta a marturisit p...

- Khloe Kardashian a confirmat ca este insarcinata cu primul ei copil si al iubitului ei, Tristan Thompson, informeaza contactmusic.com. Vedeta de televiziune, in varsta de 33 de ani, a postat, pe contul ei de Instagram, o poza cu burtica de gravida, alaturi de care a scris: „Cel mai mare vis al meu s-a…

- Facebook si Universal Music Group au anuntat joi un acord global care permite utilizatorilor sa incarce continut video muzical din libraria Universal, pe reteaua Facebook, precum si pe Instagram si Oculus, relateaza Reuters, conform news.ro.Prin intermediul acestui acord, primul convenit de…

- Dupa luni de speculație, iata ca sora mai mica a lui Kim Kardashian confirma mult-așteptata veste: e insarcinata! Da, Khloe și Tristan Thompson, barbatul care a ajutat-o sa depașeasca divorțul de Lamar Odom, vor deveni parinți! Khloe Kardashian și Tristan Thompson vor deveni parinți Fericita veste a…