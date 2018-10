Asa arata colectia Moschino x H&M. Iti place? Asa arata colectia Moschino x H&M. Iti place? Dupa ce anii trecuti au fost lansate colectii speciale in colaborare cu Erdem, Kenzo si Balmain, anul acesta H&M pregateste o noua colaborare cu o casa de moda celebra. De aceasta data este randul brandului Moschino. Designerul casei, Jeremy Scott, a pregatit piese vestimentare cool, incarcate cu elemente ale culturii pop, printuri colorate, excentrice, inspirate de personaje Disney sau MTV, din anii 80-90. „Lookbook-ul Moschino [tv] H&M este precum o perecere. Este o celebrare a distractiei, a culturii pop, a creativitatii si a energiei”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

