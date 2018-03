Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut s-au semnat 145 de tranzactii cu o valoare cumulata de aproape 5,2 mld. dolari, ambii indicatori fiind pe crestere, arata raportul M & A Barometer realizat de compania de audit si consultanta EY. Numarul deal-urilor a crescut cu 28%, pe cand valoarea lor totala a postat un avans de 46%.…

- Compania britanica Vast Resources a anuntat ca va investi 2,6 milioane de dolari in dezvoltarea minelor pe care le are in Suceava, in localitatea Manaila si in judetul Bihor. Directorul companiei, Andrew Prelea, a precizat ca Vast Resources a incheiat cu succes prima faza a acordului de finantare ...

- "Cand m-am angajat nu mi-am dat seama ... el (Dan) tocmai fusese gasit mort in camera sa de hotel. De aceea aveau un post liber", a spus Wylie, potrivit publicatiei kenyene citate de HotNews. Wylie a refuzat sa spuna cum a murit romanul: "Nu pot afirma ca a fost ucis. A murit in camera sa…

- Barbatul din Texas care potrivit politistilor a terorizat cu bombe Austin-ul, a facut o confesiune video de aproximativ 25 de minute de pe telefonul sau, pe care autoritatile l-au recuperat dupa ce acesta s-a sinucis miercuri, relateaza Reuters.

- Un angajat al companiei americane de curierat rapid FedEx a fost ranit marti in explozia unui colet-capcana produsa intr-un centru de distributie din Schertz, in regiunea San Antonio din statul Texas, la numai doua zile dupa explozia altui colet-capcana la Austin, capitala acestui

- Explozia s-a produs in zona de sud-vest din Austin. Politistii au confirmat informatiile de pe retelele de sociale legate de aceasta explozie, precizand ca ar fi grav raniti doi barbati de aproximativ 20 de ani. De asemenea, s-au primit informatii despre o serie de explozii intr-o zona invecinata,…

- “Este nevoie de o instituție publica care are cunoștiințele necesare și care sa supravegheze (sectorul) pentru a confirma ca toata lumea dezvolta tehnologii AI sigure. Este un lucru extrem de important. Cred ca pericolul reprezentat de AI il depașește cu mult pe cel constituit de focoasele nucleare…

- Actrita Angel Giuffria a intampinat o situatie mai putin obisnuita la Conferinta SXSW din Austin, Texas, dupa ce a incercat sa incarce baterie bratului sau bionic la una din prizele amplasate in incinta, transmite Gandul . Mai multi utilizatori de telefoane nu au renuntat la prize, chiar daca au vazut…

- Grupul KMG International a realizat un profit net de 80 milioane dolari, anul trecut, in crestere de sase ori comparativ cu 2016, iar in perioada urmatoare se va concentra pe dezvoltarea in Romania, se arata intr-un comunicat de presa al companiei. Contribuţia grupului la bugetul României…

- Aceasta casa costa doar 10.000 de de dolari și poate fi construita in 24 de h. O companie din SUA a prezentat oficial casa care se poate construi in cel mult 24 de ore. Firma din Texas folosește tehnologia de printrare 3D pentru a ridica construcția. Potrivit CBS Local, este vorba despre o locuința…

- Trei explozii in Texas au ucis doi oameni si au ranit doua femei. Deflagratiile au provenit de la trei colete livrate la domiciliile victimelor. Politia spune ca intre cele trei atacuri exista o legatura, transmite CNN. Cele trei explozii au avut loc in Austin, Texas, in momentul in care oamenii au…

- Economistul principal al companiei UBS, Paul Donovan sustine ca generatia Millennials va fi cea mai bogata generatie, in ciuda faptului ca in prezent se plang de creseterea preturilor la locuinte, scrie Business Insider. Generatia Millennials s-a plans mult timp din cauza ca preturile din…

- Cel mai bogat om din China la ora actuala este CEO-ul "Facebook-ului chinezesc". Averea lui Ma Huateng, seful Tencent, a crescut de peste doua ori anul trecut, la 47 de miliarde de dolari, conform unui raport publicat in aceasta saptamana de firma de cercetare Hurun Report din Shanghai, care…

- “UiPath a luat o finantare serie B de 120 de milioane de dolari, runda care ii catapulteaza evaluarea peste 1 miliard de dolari”, conform portalului. “Catapultare este cuvantul cheie aici: compania a luat ultima finantare in aprilie 2017, in valoare de aproximativ 30 mil. dolari, care a evaluat compania…

- Valoarea actiunilor Netflix a crescut cu 45% de la inceputul anului, iar analistii de pe Wall Street cred ca acesta ar putea fi doar inceputul, potrivit Business Insider. Craig Huber de la Huber Research Partners a transmis pentru Business Insider ca pretul tinta pentru actiunile Netflix…

- Codrin Scutaru, fost secretar de stat si consilier al Primului Ministru, a fost numit deputy managing director al sucursalei din Romania a McGuireWoods Consulting, una dintre cele mai importante companii de afaceri publice din SUA "Numirea lui Codrin Scutaru in functia de deputy…

- Compania de chitare Gibson se confrunta cu falimentul din cauza datoriilor mari pe care le are, scrie digi24.ro.Cu toate ca are venituri anuale mai mari de 1 miliard de dolari, inca se confrunta cu imprumuturi bancare de 145 de milioane de dolari.

- Rapperul american Kanye West si compania de asigurari Lloyd’s of London, careia ii cerea plata unor daune de aproape 10 milioane de dolari, deoarece nu i-a acordat despagubirea pentru concerte pe care le-a anulat, au ajuns la un acord, punand capat conflictului in instanta, scrie NEWS.RO, citand…

- Amazon le ofera angajatilor pâna la 5.000 de dolari pentru a demisiona, daca sunt de acord sa demisioneze. Compania vrea sa ramâna numai cu cei mai buni și dedicați angajați, scrie Business Insider. ”Vrem ca oamenii care lucreaza…

- Reconstruirea Irakului dupa mai multi ani de razboi si turbulente economice va costa aproximativ 88,2 miliarde de dolari, a anuntat luni Ministerul irakian al Dezvoltarii, relateaza site-ul agentiei Reuters. In cadrul unei conferinte internationale in Kuweit, Qusay Abdulfattah, director in cadrul Ministerului…

- Cateva tinere modele se plimba prin fata intrarii principale pentru a atrage privirea trecatorilor, in vreme ce clientii dau 30 de dolari pentru valetii din parcare si pentru dreptul de a-si afisa masinile de lux. In Miami ploua rar, dar atunci cand se intampla angajatii mall-ului Bal Harbour stau aliniati…

- Reconstruirea Irakului dupa mai multi ani de razboi si turbulente economice va costa aproximativ 88,2 miliarde de dolari, a anuntat luni Ministerul irakian al Dezvoltarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Samsung Electronics a anuntat rezultatele financiare pentru anul trecut si ultimele trei luni ale anului trecut. Pentru intregul an 2017, compania a raportat o cifra de afaceri de 223,45 miliarde de dolari si un profit operational de 50 de miliarde de dolari. In ultimul trimestru din 2017, Samsung…

- A fost o saptamana nebuna de știri care au venit dupa discursul lui Donald Trump de la Starea Uniunii. Așa ca intenția imprumutului gigant a trecut oarecum neobservata. In cifre exacte, Trezoreria Statelor Unite se așteapta anul acesta sa imprumute nu mai puțin de 955 de miliarde de dolari, potrivit…

- In ultimele trei decenii, Emirates a devenit o companie de aviatie globala. Compania aeriana din Dubai, cu sediul in Emiratele Arabe Unite, are cea mai mare flota de avioane achizitionate de la companiile Airbus si Boeing, relateaza Business Insider. Compania opereaza cu 101 avioane model…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune fara respectarea obligatiilor...

- Grupul Lenovo a anunțat astazi creșterea veniturilor înregistrateîn cel de-al treilea trimestru fiscal cu 6,3% fața de aceeașiperioada a anului anterior și 10% comparativ cu trimestrul anterior,la o valoare de 12,9 miliarde de dolari. În trimestrul încheiat la 31 decembrie…

- Apple a anunțat un profit net de 20 de miliarde de dolari pe ultimele trei luni din 2017, in creștere fața de cele 17,8 miliarde de dolari din același interval al anului 2016, datorita lansarii iPhone X, care are un preț de pornire de o mie de dolari, dar și veniturilor mai mari din servicii online…

- Amazon a devenit, dintr-un magazin online de carti, cea mai mare afacere online a lumii, atat ca valoare bursiera cat si ca venituri –transformandu-se intr-un furnizor de infrastructura cloud si un producator de electronice. Recent a inceput sa se extinda dincolo de domeniul digital, iar preluarea…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- CEO-ul companiei Starbucks, Kevin Johnson, a anuntat miercuri ca angajatii vor avea parte de doua majorari in 2018, ceea ce necesita o investitie de 120 de milioane de dolari in cresterile salariale „accelerate” de noul plan fiscal, relateaza Business Insider. Angajatii companiei…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit Wall Street Journal. In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca…

- In timp ce mai multi investitori parasesc compania, un fond de investitii care gestioneaza asset-uri in valoare de 140 de miliarde de dolari pariaza pe o revenire in forta a retailerului H&M. Harris Associates LP si-a crescut portofoliul de actiuni in cadrul H&M, de patru ori anul trecut,…

- ​Netflix a adaugat trimestrul trecut un numar record de 8 milioane de abonati si a ajuns la 117 milioane in cele 190 de tari in care este prezenta, noteaza Reuters. Compania are planuri mari pentru acest an cand si-a bugetat investitii de 8 miliarde dolari in seriale si emsiuni si doua miliarde dolari…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters. Sanofi va achizitiona…

- Apple planuieste sa construiasca un nou campus in Statele Unite pentru angajatii care se ocupa cu asistenta tehnica a clientilor si angajeaza 20.000 de oameni in urmatorii cinci ani, potrivit The Verge. Locatia noului campus va fi anuntata anul acesta, iar Apple sustine ca exista o posibilitate…

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA. Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat…

- Compania aeriana Emirates a anunțat o comanda pentru 36 de aeronave A380, in valoare de 16 miliarde de dolari, care salveaza gigantul cu aripi, scrie BBC. Airbus intenționa sa opreasca producția avionului, din cauza lipsei de comenzi și a cheltuielilor foarte mari. Emirates este singura companie aeriană…

- Samsung a anuntat cand va fi prezentat oficial noul smartphone. Compania nu a anuntat deocamdata cat va costa noul flagship, insa expertii in domeniu estimeaza un pret care nu-i va bucura deloc pe fanii brandului. Astfel, Galaxy S9 ar putea costa cu pana la 190 de dolari mai mult decat predecesorul…

- Facebook va produce caști de realitate virtuala impreuna cu Xiaomi. Mai exact, Oculus – divizia de VR a gigantului american – a anunțat ca grupul chinez Xiaomi este partenerul ales pentru dispozitivul Oculus Go, anunțat in luna octombrie, potrivit Reuters . In China, va exista o versiune speciala pusa…

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro Inc. a anuntat luni un nou set de masuri de restructurare, printre care eliminare a peste 250 de locuri de munca, echivalentul a 20% din efectivele sale, precum si iesirea de pe piata dronelor, informeaza AFP. Acest anunt…

- Cea mai scumpa ceașca de cafea se vinde în New York cu 18 dolari. Licoarea aromata este facuta din boabe arabica, importate din Panama. Extrem de costisitoare sunt însa și cele doua aparate în care se rasnesc boabele prajite, apoi și se fierb: mașînariile costa…

- Apple a clarificat conditiile in care utilizatorii de iPhone pot beneficia de un pret redus pentru schimbarea bateriilor. Dupa ce, la finele anului trecut, s-a aflat ca Apple incetineste intentionat propriile iPhone-uri dupa un an de utilizare, compania americana incearca sa gestioneze situatia si sa…

- Aceste zvonuri vine de la site-ul DigiTimes, un site cunoscut pentru zvonuri cu mai mult sau mai putina acoperire, astfel incat sa nu luați nici o reducere viitoare a prețurilor ca sigura. Cu toate acestea, conform unor rapoartari Apple, compania intenționeaza sa iși micșoreze comenzile iPhone X in…

- "As vrea sa le ofer oamenilor si mai multe, sa-i fac fericiti, sa se simta bine. Numai ca am cam ramas fara idei", a spus el. Pe langa salarii generioase, asigurare medicala, angajatii primesc 5000 de dolari in fiecare an pentru vacanta, 100 de dolari pe luna pentru masaje, 100 de dolari pentru produse…