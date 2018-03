Stiri pe aceeasi tema

- Gropile din pista Aeroportului Otopeni taie roțile avioanelor. Este avertismentul facut de directorul general al TAROM care a precizat ca Aeroportul Internațioanl „Henri Coanda” are nevoie de investiții majore in caile de rulare. Werner Wolff, directorul general al companiei TAROM , a explicat ca roțile…

- Aeroportul International Henri Coanda are nevoie de investitii masive in caile de rulare, intrucat gropile care sunt in pista taie rotile avioanelor pe care le schimbam intr-un mod halucinant, fapt care...

- Pista de pe Aeroportul Otopeni are nevoie de investitii, deoarece este plina de gropi si taie rotile aeronavelor, a declarat duminica directorul Tarom, Werner Wolff, care a spus ca, din aceasta cauza, operatorul national este nevoit sa schimbe rotile de trei, pana la cinci ori pe saptamana, in loc sa…

- Aeroportul International Henri Coanda are nevoie de investitii masive in caile de rulare, intrucat gropile care sunt in pista taie rotile avioanelor pe care le schimbam intr-un mod halucinant, fapt care...

- Directorul Tarom Werner Wolff a declarat, la Timisoara, ca este nevoie de o investitie pe Aeroportul Otopeni unde calea de rulare este plina cu gropi care taie rotile aeronavelor. Astfel, Tarom cheltuie bani pe schimbarea rotilor avioanelor de trei, pana la cinci ori pe saptamana, in loc sa le schimbe…

- "Pe Aeroportul Otopeni e nevoie de o investitie masiva!". Este semnalul de alarma tras astazi de noul director TAROM. Caile de rulare sunt pline de gropi. Seful companiei de stat spune ca anvelopele avioanelor sunt schimbate aproape zilnic.

- Pe malul stang al Oltului, in apropiere de Manastirea Cozia din judetul Valcea, protejata de Barajul Hidroenergetic Turnu, se inalta semeata una din cele mai importante asezari romane din antichitate. Castrul Arutela, cea a mai ramas din el, dateaza din anii 137 – 138 d.H., fiind inclus pe lista monumentelor…

- La aceasta ora, efective de pompieri din cadrul ISU Prahova actioneaza pentru indepartarea zapezii de pe caile de acces ale spitalelor din Ploiesti. "Mobilizare pentru deszapezire! Pentru a veni in ajutorul bolnavilor, a cadrelor medicale dar si apartinatorilor acestora, 50 de pompieri…

- Un lider al mafiei italiene 'Ndrangheta a fost arestat si acuzat de tentativa de crima pentru ca luna trecuta a dat foc unei case din vecini in care locuiau sase romani, informeaza Digi24.Potrivit politiei italiene, mafiotul nu a fost niciodata multumit de cei care s-au mutat langa el si i-a…

- "Veteranul" Florin Cernat (38 de ani), in prezent la FC Voluntari, a rememorat in cadrul unui interviu o intamplare de senzație petrecuta in Ucraina, pe vremea cand evolua pentru Dinamo Kiev. "Tin minte o faza din Ucraina. Eram noi intr-un club dupa un meci, Lobanovski inca era antrenor. Eram multi,…

- Fenomenul meteorologic de ploaie inghetata impiedica in prezent decolarea avioanelor de pe aeroportul Henri Coanda si nu se stie cat va dura aceasta situatie. ”In prezent, nu se decoleaza. S-a dat cu material degivrant, suprafata de miscare a aeroportului si caile de acces sunt functionale.…

- Din cauza ploii inghetate, care asterne polei pe pistele Aeroportului Otopeni, mai multe curse aeriene sunt intarziate cu cel putin 20 de minute, duminica, atat la decolare cat si la aterizare, iar cursa Lufthansa de la Frankfurt la Bucuresti a fost anulata.

- Aeroportul Otopeni se confrunta cu un fenomen meteo extrem, cel de freezing rain, care ține avioanele la sol de mai bine de doua ore. La momentul publicarii acestei știri, avioanele de pe Aeroportul Otopeni nu mai decoleaza de aproape trei ore. Ultimul avion care a decolat de pe aeroport a plecat catre…

- Un tanar din Cluj a comis o crima desprinsa, parca, din filmele horror. Baiatul de 23 de ani și-a aruncat propria bunica, o batrana de 80 de ani imobilizata in scaun cu rotile, pe balcon, de la etajul 10. Femeia nu a avut nicio șansa.

- Un paraplegic australian vrea sa urce pe Everest fara ajutor. Scott Doolan, in varsta de 28 de ani, și-a propus sa ajunga pana la tabara de baza de pe Everest, situata la peste 5300 de metri, și spune ca va parcurge o mare parte din drum in maini, scrie AFP. Tabara de baza a muntelui Everest, care se…

- Traficul feroviar intre judetele Bistrita-Nasaud si Maramures este inca blocat in urma deraierii unui tren incarcat cu cherestea, in zona statiei CFR Dealul Stefanitei, potrivit Companiei Nationale de Cai Ferate. Pentru trenurile de calatori care ar fi trebuit sa tranziteze zona afectata, s-a luat masura…

- Managerii din Romania sunt mai increzatori in posibilitatile de a-si dezvolta companiile in 2018, comparativ cu cei din restul Europei Centrale si de Est (ECE). Chiar si cei mai optimisti dintre managerii autohtoni isi dau seama, insa, ca dezvoltarea companiilor le-ar putea fi franata de:…

- Intra un tip in biserica pentru a se spovedi. Preotul il intreaba: – Cu ce ai pacatuit, fiul meu? – Parinte, eu sunt foarte lacom. – Lacomia este un pacat greu. Pentru a te ierta, trebuie sa dai 50 de euro primului om intalnit in calea ta. – 50 de euro, unui necunoscut? – Fiul meu, daca vrei sa ajungi…

- Bucurestenii ar putea circula cu metroul intre Eroilor si Raul Doamnei in primul trimestru al anului viitor, iar conditionat de sistemul de siguranta al traficului, spre sfarsitul acestui an...

- Femeia de 57 de ani avea grija de toti, dar a suferit un accident vascular, care a lasat-o intr-un scaun cu rotile, scrie stirileprotv.ro. Cu ochii in lacrimi, ea spune ca, dupa ce plateste medicamentele, nu mai raman nici macar bani de mancare si se gandeste cu groaza la ziua de maine.…

- Consiliului Local Brasov a aprobat documentatia de urbanism „P.U.Z. Modificator UTR 49 Brasov “ , prin care s-au creat o serie de strazi interioare care sa asigure accesul la imobilele si loturile de teren rezultate. Pentru o subzona studiata prin P.U.Z. – ul …

- Consiliul Judetean Brasov este in curs de atribuire a licitatiei pentru reluarea lucrarilor la Aeroportul International Brasov-Ghimbav, iar o prima etapa de lucrari va presupune cinci obiective noi, iar lucrarile vor incepe la sfarsitul lunii aprilie si vor dura patru luni. Primul este calea de rulare…

- "A fost o intalnire foarte importanta cu Majestatea Sa, in care am vorbit despre anul Centenar si despre preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Majestatea Sa ne-a asigurat ca vrea sa faca parte din aceste doua programe deosebit de importante pentru Romania", a spus premierul Dancila.Premierul…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca nu concepe ca pana in anul 2020, cand va avea loc Campionatul european, sa nu existe legatura pe cale ferata intre Otopeni si Bucuresti.

- Consiliul Judetean Galati a semnat contractul de executie lucrari pentru proiectul "Parcare supraetajata – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Galati" cu Asocierea S.C. Tancrad S.R.L. & S.C. Lemacons S.R.L. Valoarea contractului este de 7.116.427 lei, fara TVA. Procedurile de achizitie publica au fost…

- Compania de transport MementoBus, care face parte din grupul Christian Tour, a lansat primul program regulat de ShuttleBus de pe Aeroportul International “Henri Coanda”, astfel incat pasagerii pot fi transferati la hotelurile unde au cazare in Capitala, precum si la autogara Central Bus Station,…

- Proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea caii ferate Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti Otopeni sunt programate pentru perioada 2019-2020, a transmis CFR SA - administratorul retelei feroviare publice - la solicitarea Mediafax. Potrivit CFR SA, modernizarea Liniei…

- Gropile au fost, sunt si vor fi vesnica problema a drumurilor moldovenesti si din cate se pare autoritatile nu prea stiu unde se afla toate acestea. Un sofer din Chisinau ii avertizeaza pe alti colegi din trafic sa fie atenti dupa ce a dat cu masina, recent, in una dintre ele.

- Bogdan de la Exatlon s-a intors in tara in aceasta seara! A spus adevarul despre show: „Nici sa ma tund nu m-au lasat!” Asta nu e tot, de ce a decis sa plece din show: „Ne-am certat și…” Bogdan, concurentul din echipa ”Razboinicilor” care a lasat totul balta pentru a se intoarce acasa a avut parte de…

- Potrivit StirileTVR , vii la serviciu o ora pe an, dar esti platit cu zeci de mii de lei! Pare un job de vis, dar este numai una dintre neregulile descoperite de Corpul de Control al Premierului, la Aeroportul Otopeni. Pistele sunt intr-o stare deplorabila, investitiile lipsesc, iar contractele se semneaza…

- In perioada 2013 - 2017, la Aeroportul Otopeni, au fost efectuate verificari de catre Corpul de control al Ministerului Transporturilor. Raportul a fost finalizat anul trecut, in octombrie, si prezentat ministrului Transporturilor de atunci, Felix Stroe, insa acesta nu l-a facut public. S-au…

- Aeroportul Otopeni se confrunta cu mai multe nereguli grave, dupa cum s-a descoperit in urma verificarilor facute de Corpul de control al premierului. Printre altele, sunt și probleme cu pistele de aterizare.

- Un flashmob cu avioane din hartie este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii ar urma sa faca avioane din hartie, apoi sa le lanseze catre institutie.

- Un flashmob cu avioane din hartie este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii ar urma sa faca avioane din hartie, apoi sa le lanseze catre institutie.

- Traficul feroviar pe relatia Craiova - Timisoara se desfasoara cu transbordare auto intre statiile Drobeta Turnu Severin si Garnita, dupa ce 3 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa au...

- 1. Florea salbatica Aceasta imagine arata o floare salbatica mica care a intampinat greutatea rocilor și a pietrelor in calea sa de a ieși la lumina zilei. Inconjurata de o aura de lumina de un auriu stralucitor, ea expune mareția sinelui minuscul. Neasumat, sinele ei este egal cu cel…

- UPDATE Bilantul accidentului feroviar produs, joi, in apropierea orasului italian Milano a ajuns la cel putin patru morti si peste o suta de raniti, dintre care cinci se afla in stare grava, informeaza cotidianul “La Repubblica”. Din primele informatii, accidentul s-a produs in urma unei defectiuni…

- Intarzieri de sute de minute pe caile ferate. Conditiile meteorologice au afectat, la fel ca in fiecare iarna, caile ferata, iar oamenii care voiau sa ajunga la destinatie au fost nevoiti sa astepte sute de minute, potrivit Observator.tv.

- Eroismul de care a dat dovada l-a lasat pe drumuri! Pentru ca exact asa s-a intamplat in cazul romanului care a salvat vieti dupa ce a lovit un terorist in atacul de la Londra, in vara anului trecut.

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a lansat duminica pe pagina sa de Facebook un apel catre conducerea PSD "sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii". "Lasati tara sa traiasca, conducatori ai PSD-ului!…

- Primaria Aradului inregistreaza din nou un excedent bugetar impresionant. De data aceasta, asa cum o dovedeste un document oficial care va fi supus aprobarii consilierilor locali, este vorba despre 202.696.777,4 lei, adica echivalentul a aproximativ 44 milioane euro. In ciuda acestui fapt, adica facand…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat ca va aloca a zecea aeronava la Aeroportul Otopeni in luna iunie. Extinderea flotei va permite, astfel, companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Compania opereaza in prezent 48 de rute spre 20 de tari din Bucuresti. „2017…

- Potrivit Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB), aceste modificari ale liniei de tramvai 47 vor determina ca timpul de asteptare intre statii ''sa devina atractiv", reducandu-se de la 20-23 de minute in prezent, la 10-11 minute. "Prin aceasta masura, calatorii din zonele Ghencea, Drumul…

- Regia Autonoma de Transport București (RATB) va crește numarul de vehicule alocate liniei de tramvai 47, asigurand o capacitate de transport sporita pe relația Ghencea – Piața Unirii, cu patru zile inainte de redeschiderea anului școlar. Astfel, incepand de joi, 11 ianuarie 2018, pe linia 47, timpul…

- Peste cinci milioane de euro. Aceasta este șpaga uriașa care sta in spatele construirii unui terminal, pe Aeroportul Otopeni, inaugurat in 2011, spun procurorii DNA. Banii ar fi ajuns la Marin Anton, la acea dată secretar de stat în Ministerul Transporturilor, şi actual deputat PNL.…

- Alexandru și Gabriel Creanga din Focșani, doi frați in varsta de 14, respectiv 11 ani, ambii afectați de Distrofia musculara Duchenne, au ajuns in situația de a abandona școala, de a nu mai socializa, de a nu mai putea ieși pur și simplu din apartamentul in care locuiesc. Este povestea publicata de…

- O filmarea a unei drone din Bahamas arata momentul șocant în care un baiat scapa cu viața de un banc de rechini. Filmarea, facuta de cameramanul dronei Artem Tkachenko, arata cum baiatul se arunca în mare fericit. Acesta înota direct în calea a patru rechini,…

- Acei oameni au ieșit, poate, fiindca mai au speranța, mai au putere sa lupte pentru nevoile lor, pentru fericirea lor, pentru ca generațiilor care urmeaza sa le fie mai bine decât ne este noua acum. Seara de seara la începutul anului și duminica de duminica începând…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu cateva minute in municipiul Arad. Evenimentul rutier s-a petrecut pe Calea 6 Vanatori, intre un autoturism si o autocisterna incarcata cu motorina. O persoana este incarcerata in masina. In aceste momente intervine echipajul de descarcerare, SMURD Arad, o autospeciala…