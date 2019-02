Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cazul falsului medic italian care a revoltat intreaga Romanie, un nou scandal apare la orizont! Un zidar cu 8 clase din Ilfov, in varsta de 50 de ani, s-a dat drept denist si chiar si-a deschis un cabinet stomatologic in comuna Gruiu.

- Matteo Politi, "medicul cu opt clase", i-a socat pe oamenii legii la audieri. Potrivit unor surse, se pare ca acesta ar fi declarat ca fiind cetatean european acest lucru i-ar fi dat dreptul sa profeseze fara sa aiba vreun aviz de la Colegiul Medicilor din Romania.

- In urma cu scurt timp, „medicul cu 8 clase”, italianul Matteo Politi a ajuns la secția 4 a poliției din Capitala. Dupa el a adus un „arsenal” de obiecte de lux, mai exact, medicul importor s-a prezentat la audieri cu un troller extrem de valoros și cu o geanta pe masura.

- Clinica privata Prestige din Capitala a admis, miercuri, ca au avut loc mai multe discutii cu Matteo Politi, italianul care se dadea medic desi are opt clase si este parcagiu. Institutia precizeaza insa ca nu a existat si o colaborare cu el. Barbatul a fost prins la frontiera miercuri dimineata, pe…

- Dupa ce „medicul cu 8 clase” Matteo Politi a povestit in exclusivitate pentru www.spynews.ro ca este medic cu acte in regula, și iubita acestuia ne-a povestit totul despre aceasta poveste in care este implicat amorezul ei.

- Un italian cu doar 8 clase absolvite a reusit sa convinga mai multe unitati medicale din Romania ca este medic. Escrocul Matthew Mode (nume real: Matteo Politi) primise o condamnare de un an si jumatate cu suspendare, pentru o infractiune asemanatoare...

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti Ilfov (ADTPBI) a luat decizia de a infiinta doua noi rute regionale, catre localitatile Gruiu si Moara Vlasiei, si de a modifica traseele unora existente, conform unui comunicat remis vineri AGERPRES. Astfel, ca urmare a solicitarilor…

- Valerian Petrescu s a nascut la 20 noiembrie 1898, in comuna Stefanesti, judetul Ilfov, si a murit la 30 iunie 1969, la Bucuresti. Fiind mezinul unei familii de preoti, acesta a fost crescut in spirit civic si religios. A facut scoala primara in comuna natala, iar gimnaziul la Bucuresti. Din cauza Primului…