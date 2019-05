Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a trimis, marți, omologului sau de la Paris, Anne Hidalgo, o scrisoare prin care și-a exprimat regretul fața de incendiul care a devastat Catedrala Notre- Dame. In semn de solidaritate, Gabriela Firea a anunțat ca va dona 10% din salariul sau, timp de trei luni, fondului…

- Pompierii au stins incendiul de la Catedrala Notre Dame din Paris, dupa ce s-au luptat cu focul timp de noua ore, a anuntat marti brigada de pompieri din Paris, scrie EuropaFM.ro Incendiul a izbucnit luni seara si a durat timp de cateva ore, inainte ca 400 de pompieri care au muncit cu indemanare si…

- Momente emoționante sunt in desfașurare la Paris. Sute de localnici, dar și turiști, s-au adunat intr-o piața din apropierea Catedralei Notre-Dame pentru a-și „plange” ceea ce numesc un simbol național. Imaginile, mai jos: The crowd began singing Hail Mary as we stood by the side of Our Lady #NotreDame…

- Incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris nu este inca sub control, pompierii nu reușesc sa stapaneasca flacarile care se intind in continuare cu repeziciune. Potrivit agenției Reuters care citeaza oficiali francezi, aceștia spun faptul ca, deși focul inca se extinde, au reușit sa salveze structura…

- Incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris nu este inca sub control, pompierii nu reușesc sa stapaneasca flacarile care se intind in continuare cu repeziciune. „Nu suntem siguri ca mai putem salva Catedrala Notre-Dame”, a declarat ministrul adjunct de Interne. Anunțul acestuia vine la scurt timp…

- Agnes Varda, unul dintre simbolurile cinematografiei, singura femeie care a primit un Palmes D'Or la Cannes, in 2015, a murit vineri, in apartamentul sau din Paris, rapusa de cancer la san, anunta Variety. Cineasta avea 90 de ani.

- Designerul Karl Lagerfeld, celebrul creator al casei de moda Chanel, a murit marți, la varsta de 85 de ani, intr-un spital din Neuilly-sur-Seine, in Paris, informeaza BBC. Karl Otto Lagerfeldt s-a nascut intr-o zi de 10 septembrie in Hamburg, insa nimeni nu cunoaste cu exactitate anul nasterii sale,…