- Elena Udrea traverseaza o perioada dificila din punct de vedere emoțional. Fostul ministru a pierdut unul din gemenii pe care ii purta in pantece și acum privește cu regret la faptul ca va mai avea doar un singur copil.

- Veste imensa primita de fostul sot al Elenei Udrea. Dorin Cocos este in culmea fericirii. Totul s-a intamplat chiar in urma cu putin timp. Cocos are motive de sarbatoare. Actuala sa iubita, Raluca Miu, a nascut.Citește și: Este pe faraș! RUPTURA intre conducere și jucatorul de AUR al lui Gigi…

- Dan Ciotoi a vorbit, de pe patul de spital, despre boala sa. Solistul formației generic a oferit cele mai proaspete informații. Dan Ciotoi, solistul formației Generic, a trecut printr-o operație in luna ianuarie a acestui an . Acum, muzicianul, care a afirmat ca s-a imbolnavit de la suparare , este…

- Daniel Buzdugan, despre ultima intalnire cu Andrei Gheorghe. Acesta a postat un mesaj in mediul virtual, unde iși exprima regretul pentru dispariția omului de radio. Au fost colegi, insa la un moment dat cei doi au avut cateva conflicte. Din fericire Buzdugan și Andrei Gheorghe s-au impacat inainte…

- Elena Ionescu , primele declarații despre sarcina și despre cununia civila, care a avut loc zilele trecute, intr-un cadru restrans. Artista nu și-a dorit sa vorbeasca despre copil, insa evenimentele din viața ei nu i-au permis sa șina totul secret. Elena ex-Mandinga este insarcinata și s-a cununat civil,…

- Liviu Varciu și-a botezat fetița, Anastasia, duminica, 18 martie 2018. Eveniment mare pentru Liviu Varciu, care a devenit tatic pentru a doua oara in luna septembrie a anului trecut . Artistul și actuala sa iubita, Anda Calin , și-au botezat fetița, Anastasia. Liviu Varciu mai are o fiica adolescenta…

- La scurt timp dupa ce au aparut primele imagini cu Elena Udrea și Alina Bica, intr-un restaurant din Costa Rica (Vezi AICI imaginile), fosta blonda de la Cotroceni a avut o reacție destul de dura. A scris un mesaj pe rețelele de socializare, in care pare foarte deranjara de faptul ca a fost fotografiata…

- Intalnire de gradul zero in Costa Rica! Elena Udrea si Alina Bica au stat la aceeasi masa. Blonda de la Cotroceni este insarcinata si va avea doi baieti gemeni, dar acest lucru nu o tine departe de lucrurile care o fac sa se simta bine. Aceasta are pofta de...vin!

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- A devenit mamica! Irina Nicolae, fosta componenta A.S.I.A. a nascut o fetita sanatoasa, la Viena, in urma cu o luna. Artista are o fetița care a primit nota 10 la naștere, are 52 de cm si 3,250 grame. Micuta se numeste Scarlet Maria. Irina Nicolae este casatorita de cativa ani cu Marius Vizer, presedintele…

- Nicole Cherry a recunoscut pentru prima data ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat, pe care vrea sa il țina inca secret. Dupa multe speculații aparute prin presa despre o posibila relație a lui Nicolle Cherry, tanara a marturisit ca este mai indragostita ca niciodata, si ca…

- Vestea ca Ozana și Victor Micula vor deveni parinți a luat prin surprindere toata lumea buna de pe la noi și, totodata, parea o explicație rezonabila pentru faptul ca cei doi s-au casatorit atat de rapid, evenimentul avand loc acum doua saptamani.

- Durerea lui Horia Brenciu, despre care puțina lume a știut. Artistul a facut marturisiri emoționante despre copilaria lui și despre pierderea tatalui sau. Tatal lui Horia Brenciu a murit in urma cu doi ani , iar mama artistului, pe vremea cand el avea doar 11 ani. „Prima amintire din copilarie este…

- Ana Baniciu, primele declarații dupa ce s-a spus ca se afla in tatonari cu Smiley. Artista a ținut sa precizeze ca sunt multe lucruri neadevarate, dintre cele care au aparut in presa. Mai mult, aceasta a vorbit și despre operațiile estetice. „Mie imi place forte mult corpul meu si sunt foarte mandra…

- Fostul ministru din guvernul Boc, Elena Udrea, a recunoscut ca se afla în Costa Rica. ”M-am vazut cu Alina Bica. E și unul dintre motivele pentru care am decis sa vin în Costa Rica. Mi-am dorit s-o vad de sarbatori, dar n-am reușit. Din punct…

- Elena Udrea (44 dde ani) este in culmea fericirii. Aflata in Costa Rica, fosta blonda de la Cotroceni a facut marele anunț, deși inainte negase ca ar fi insarcinata. Aceasta a recunoscut ca este insarcinata cu gemeni și a marturisit ca sarcina evolueaza foarte bine. Elena Udrea a anunțat ca este insarcinata…

- Scandalul plecarii din tara al fostei blonde de la Cotroceni, Elena Udrea, e departe de a se incheia. Jurnalistul care a anuntat ca Udrea ar fi plecat in Costa Rica revine cu alte informatii interesante. Sabin Orcan spune ca ''oricine poate fi localizat pe baza de pașaport, card, telefon. In cazul…

- Madalina Enache face dezvaluiri soc! Fosta sotie a lui Gabi Enache a dezvaluit in exclusivitate pentru Star Matinal cum au decurs de fapt lucrurile in viata ei, inainte si dupa divortul de fotbalist.

- Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii ”Babes-Bolyai” Cluj, unde urma un master de Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala. Fosta blonda din PDL nu s-a prezentat la niciun examen. Decanul…

- Lena, soția lui Gabi Enache, primele declarații de la botezul baiețelului sau, Edan. Nașa micuțului a fost Anamaria Prodan , care a stralucit intr-o ținuta spectaculoasa, la petrecerea organizata la un restaurant din Capitala. Lena a vorbit despre cum a fost ziua botezului, dar ș ice semnificație are…

- Adelina Pestritu a dat vestea cea mare chiar de ziua ei! Ea a anuntat pe pagina ei de socializare ca ea si iubitul ei urmeaza ca peste 6 luni sa devina parinti. Cei doi formeaza un cuplu din primavara anului trecut insa au decis sa pastreze discretia in ceea ce privește relatia lor. "Dragii…

- Oprea Florin Victor este cel care, in urma cu o zi, si-a ucis iubita intr-un coafor din Titu, Dambovita. Fosta sotie a acestuia a povestit ca barbatul era foarte violent cu ea, aceasta fiind nevoita sa fuga departe de traumele fizice si psihice la care era supusa.

- Sportul romanesc este 'manjit' de un nou scandal imens. Un antrenor a fost trimis in judecata dupa pentru infractiunea de viol. Este vorba despre antrenorul de tenis, Ioan Pacurar din Cugir. Monstrul cu chip de barbat a fost trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Alba…

- Elena Udrea a primit vestea vietii ei. Fosta blonda de la Cotroceni a ramas insarcinata dupa mai multe incercari nereusite. Se pare ca aceasta veste vine cu alta mult mai proasta la pachet. Fostul ministru al Dezvoltarii nu voia sa afle asa ceva niciodata.Vezi AICI ce rasca fosta blonda de…

- Bianca Sarbu, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, a facut astazi un pas important in viata ei: s-a casatorit! Vedeta a spus "DA" in fata ofiterului de Stare Civila si a fost tot timpul cu zambetul pe buze, fericita ca in sfarsit a iesit soarele si pe strada ei.

- Dana Chera (fosta Grecu) a facut marturisiri surprinzatoare la mai bine de o saptamana dupa ce a anuntat ca si-a schimbat numele, fara sa spuna ca la scurt timp dupa ce a divortat, ea s-a recasatorit. In cadrul interviului, prezentatoarea TV a dat explicatii in legatura cu unele momente prin care a…

- Elena Udrea a postat un mesaj neasteptat, in aceasta dimineata, pe pagina sa de socializare. Fosta blonda de la Cotroceni a tinut sa le transmita un mesaj dur fostilor sai colegi si tuturor celor pe care i-a ajutat, cand numele sau avea greutate in viata politica din Romania.

- Fosta „blonda de la Cotroceni” a ieșit rapid din atmosfera de sarbatori și a lovit pe rețelele de socializare cu un mesaj adresat atat foștilor colegi de partid, cat și unor jurnaliști. Elena Udrea nu face economie de cuvinte grele și ii numește pe aceștia lichele și lingatori de clanțe și explica de…