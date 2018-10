Stiri pe aceeasi tema

- Georgiana Radașanu din Suceava este Persoana X de la Virgin Radio Romania. “Am analizat toate semnalmentele și m-am intrebat , iar apoi, cand a fost semnalmentul cu Ploiești, mi-am dat seama ca eu sunt.”, le-a zis Georgiana lui Bogdan, Shurubel și Ionuț Și TU poți fi Persoana X de... View Article

- Tu ești Persoana X? Sigur te intrebi asta cu fiecare nou semnalment auzit la Virgin Radio Romania! Parctic, un ascultator deja are 3000EURO și trebuie doar sa ne sune in direct sa-și revendice premiul! Luni dimineața, Bogdan, Shurubel și Ionuț au promis ca vor presa detectivul sa dea cele mai ușor de…

- Spiritele au fost ridicate in dimineața asta in matinalul cu Bogdan, Surubel și Ionuț. Andreea Remețan și Bogdan Ciudoiu s-au contrat pe tema filmului „A Star Is Born„, unul dintre ei susținand ca filmul e un pic mai slab decat un film de duminica, in timp ce celalalt spune ca a fost extrem de impresionat…

- Virgin Radio Romania te invita sa sarbatorești 18 ANI de petreceri hedoniste marca The Mission pe 16 noiembrie la Romexpo! Te așteapta o noapte de party Cadenza cu boss-ul Luciano alaturi de Michel Cleis, omul Defected, DJ-ul care a generat big buzz in intreaga lume cu sound-ul sau tech și deep – americanul…

- Shurubel a lipsit joi dimineața din studioul Virgin Radio Romania. A avut invoire motivata, pentru ca a susținut proba practica pentru obținerea permisului. Cu mari emoții, dar și cu susținerea colegilor și a voastra, Shurubel a reușit parca imposibilul…a luat permisul din prima! Reușita a venit la…

- Bogdan, Shurubel și Ionuț nu au reușit sa dea premiul la CSAUD, așa ca s-au decis sa creasca miza. Marți, la 08:30, premiul se dubleaza și poți sa pui mana pe 2.000 de euro in loc de 1.000 de euro cum era pana acum. Daca te-ai prins CSAUD la Virgin Radio Romania, intri in direct cu Bogdan,... View Article

- Bogdan, Shurubel și Ionuț nu au reușit sa dea premiul la CSAUD, așa ca s-au decis sa creasca miza. Marți, la 08:30, premiul se dubleaza și poți sa pui mana pe 2.000 de euro in loc de 1.000 de euro cum era pana acum. Daca te-ai prins CSAUD la Virgin Radio Romania, intri in direct cu Bogdan,... View Article

- A 20-a ediție a zilelor orașului Chitila a insemnat pentru locuitorii acestei frumoase comunitați, așa cum și-a descris urbea chiar primarul Emilian Oprea, distracție de calitate, muzica pentru toate gusturile, artiști renumiți, un public deosebit, altfel spus, o sarbatoare minunata, ce nu va fi uitata…