Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, a fost convocat in premiera la echipa nationala de selectionerul Cosmin Contra. Fiul fostului international Gheorghe Hagi se afla in lotul alcatuit de antrenorul Cosmin Contra pentru meciurile cu Lituania si Muntenegru din Liga Natiunilor. Reprezentativa…

- Fotbalistul Ianis Hagi, in varsta de 20 de ani, a fost convocat, in premiera, la echipa nationala de seniori. Fiul fostului international Gheorghe Hagi se afla in lotul alcatuit de antrenorul Cosmin Contra pentru meciurile cu Lituania si Muntenegru din Liga Natiunilor.

- Fotbalistul Ianis Hagi (20 de ani), fiul fostului international si selectioner Gheorghe Hagi, a fost convocat in premiera la echipa nationala de seniori, el aflandu-se in lotul selectionerului Cosmin Contra...

- Selecționerul Cosmin Contra a stabilit lotul Romaniei pentru partidele cu Lituania și Muntenegru de pe 17, respectiv 20 noiembrie, din Liga Națiunilor. Contra va avea la dispoziție 25 de jucatori printre care și Ianis Hagi (19 ani), care apare in premiera in lotul primei reprezentative. La lot vor fi…

- Fotbalistul Ianis Hagi (20 de ani), fiul fostului international si selectioner Gheorghe Hagi, a fost convocat in premiera la echipa nationala de seniori, el aflandu-se in lotul selectionerului Cosmin Contra pentru partidele cu Lituania si Muntenegru din

- Alexandru Baluța n-a fost convocat de selecționerul Cosmin Contra pentru "dubla" cu Lituania și Serbia din Liga Națiunilor. "Mi-e greu intr-un fel, dar as fi vrut si eu sa fiu cu ei. Ma bucur ca au reusit sa castige aseara. Sunt foarte fericit pentru ei ca au castigat si nu sunt eu in masura sa spun…

- Gigi Becali nu s-ar bucura ca Harlem Gnohere (31 de ani) sa fie naturalizat si convocat la nationala de Cosmin Contra. Omul cu banii de la FCSB a explicat ca atacantul nu este roman și nu trebuie convocat de Cosmin Contra, scrie Mediafax.Cosmin Contra, selectionerul nationalei, si-a manifestat…

- Harleme Gnohere joaca in Liga 1 din iulie 2015 si, conform regulamentelui FIFA, ar trebui sa joace cinci ani in competitia interna pentru a fi eligibil. "Omrani și Gnohere sunt fotbaliști care au un randament extraordinar. I-am spus Bizonului, cand am fost in Olanda, ca trebuie sa mai dea…