As vrea sa va cer mana fiicei dvs

- 'As dori sa multumesc vicepremierului Viorel Stefan pentru toata activitatea in cadrul Guvernului, pentru modul profesionist in care a gestionat mai multe dosare complexe in domeniul economic si al finantelor publice. Domnule vicepremier, va doresc succes in exercitarea mandatului de membru al Curtii…

- Vestea ca marea actrița de teleonovele Edith Gonzalez s-a stins din viața a indurerat o lume intreaga, dar persoanele care sufera cel mai mult dupa moartea vedetei sunt mama acesteia, dar și fiica ei de numai 15 ani, Constanza.

- Calin Dobra, liderul consiliului județean și al PSD Timiș a facut zilele trecute o propunere de bun simț: o echipa de fotbal in loc de doua pentru promovarea in prima liga. Propunerea e de bun simț pentru cei ce nu cunosc mai indeaproape fenomenul. Ar putea ca aceasta idee sa nu fie una de bun ... The…

- Un baiat de 14 ani a impușcat mortal o mama și pe fiica ei insarcinata. Adolescentul era deja luat in vizor de polițiști pentru un jaf. Apoi le-a ucis Janette Quiroz, de 37 de ani, și pe fiica ei...

- Danut Cristescu: “Acordati incredere Romaniei in Europa, votand PSD la alegerile de duminica” in Politic / on 22/05/2019 at 09:39 / – Domnule presedinte al Consiliului Județean Teleorman, ce le spuneți teleormanenilor ca sa-i determinați, pe cat mai mulți, sa vina la vot duminica…

- Imaginile incredibile in care o mama ii da sa bea bere fiicei sale pentru a o ajuta sa adoarma au devenit virale. Femeia, in varsta de 20 de ani, a facut o transmisiune live pe Facebook, cu gestul halucinant.

- DUREROS… In a doua zi de Paste, pe cand toti crestinii ortodocsi sarbatoreau Invierea Domnului, in familia Malos era mare durere. Spre seara, in jurul orei 20.00, inima profesorului pensionar Costica Malos, cel care timp de aproape patru decenii a condus zeci de generatii in tainele limbii romane in…

- Andreea Ibacka și Cabral sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru botezul micuței Namiko! Intr-o totala contradicție cu numele fetiței lor, vedetele s-au gandit ca evenimentul sa aiba tematica tradițional romaneasca.