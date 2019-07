Stiri pe aceeasi tema

- Echipa noastra a castigat meciul de verificare cu divizionara B FK Csikszereda, 2-0 in weekendul trecut, pe stadionul Carpati din Brasov. Golurile ros-albastrilor au fost marcate de Rata (40) si Leca (90). Viorel Moldovan a inceput cu Popescu – Martac, Leca, Benga, Ionita -Serban, Rata, Bic, Burlacu…

- Rapid, echipa nou-promovata in Liga 2, aranjase pe 2 iulie un meci amical cu Chindia Targoviște, nou-promovata in Liga 1, dar l-a anulat, incurcand astfel planurile adversarei. Motivul? Conform site-ului oficial al Chindiei, giuleștenii le-au transmis oficialilor dambovițeni ca „mai mulți jucatori din…

- Antrenor: Ilie Poenaru (confirmat)Veniri: Gabi Matei (Chiajna)Plecari: - ACTUALIZARE 28 iunie. Azi, in Bulgaria, de la 18.00, amical Academica Clinceni - Sabail (Azerbaidjan) Chindia Targoviste a invins-o la Clinceni, pe Academica, 3-1 (0-1), intr-un meci amical disputat intre cele doua echipe promovate…

- Crescut de Petrolul, fundașul stanga Mihai Velisar, jucator nascut in anul 1998, care a facut parte din ”Proiectul 52” inca de la debut, nu a prins lotul care a mers in primul cantonament al verii, la Poiana Brașov! Și campionatul trecut acesta a avut probleme in a fi ”pe placul” celor care conduceau…

- FC Viitorul iși continua seria jocurilor de verificare din cantonamentul montan, urmand sa dispute alte doua partide. Programata inițial astazi, de la ora 17.30, partida cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc se va disputa cu o ora mai devreme, de la 16.30, pe același teren din cadrul bazei sportive Campo…

- Chindia a castigat primul amical al verii, 3-1 cu Academica Clinceni, dupa „dubla" lui Daniel Florea (31 de ani) si reusita lui Ovidiu Bic (25 de ani), mijlocaș proaspat adus de la CSU Craiova. Antrenorul Viorel Moldovan l-a testat cu prilejul acestui amical pe mijlocasul din Burkina Faso Blaise Yameogo,…

- Chindia Targoviste a invins-o in deplasare pe Academica Clinceni cu scorul de 3-1 (0-1), vineri, intr-un meci amical disputat intre cele doua echipe promovate in aceasta vara in Liga I de fotbal.

- Chindia Targoviste a terminat pe primul loc in Liga 2, iar acum pregatește abordarea noului sezon la nivelul Ligii 1. Antrenorul Viorel Moldovan a fost confirmat pe banca tehnica si pentru urmatoarea stagiune. Dambovitenii au reunirea pe 17 iunie si vor face primele miscari pe plan local. Va urma, apoi,…