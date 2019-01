Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Manchester City a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Wolverhampton, in etapa a XXII-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro.Citește și: Incredibil! Spitalele impun ‘taxa pentru mame’- Iata care este cauza Golurile au fost marcate de Gabriel Jesus (10,…

- Formațiile Fiorentina, Inter Milano și Napoli s-au calificat in sferturile Cupei Italiei dupa ce au trecut, fara prea mari problemele, de echipele Torino, Benevento și Sassuolo. In turul urmator al competiției, Inter se va confrunta cu Lazio pentru un loc in semifinale, in timp ce Napoli va juca impotriva…

- Golurile au fost marcate de Cutrone, in minutele 102 si 108. Sambata a ajuns in sferturi si Lazio Roma, dupa ce a invins cu 4-1 echipa Novara. Partida Bologna – Juventus are loc de asemenea sambata, meciurile Torino – Fiorentina, Inter Milano – Benevento si Napoli – Sassuolo se vor disputa duminica,…

- Irina Begu (28 de ani), locul 26 WTA, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Hobart, Asutralia, dupa ce a a invins-o pe rusoaica Anna Blinkova (20 de ani), pozitia a 96-a in ierarhia mondiala, in trei seturi, scor 4-6, 7-6 (2), 6-2. Meciul a durat doua ore si 37 de minute.

- Echipa Manchester City s-a calificat fara probleme in sferturile de finala ale Cupei Ligii engleze de fotbal, invingand pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia Fulham, intr-o partida disputata joi seara, scrie agerpres.ro.

- Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, marti seara, dupa ce a invins in deplasare formatia de liga a treia Turris-Oltul Turnu Magurele cu scorul de 4-1 (0-1). Universitatea a facut o prima repriza foarte slaba,…

- Tenismanul elvetian Roger Federer s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP de la Basel, dotat cu premii in valoare de 1.984.420 euro, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 7-5, pe germanul Jan-Lennard Struff, intr-o partida disputata joi. Federer (37 ani), principalul favorit,…

- Tenismanul american John Isner, principalul favorit al turneului ATP de la Stockholm, dotat cu premii totale in valoare de 612.755 euro, a avut parte de un debut dificil la aceasta competitie, invingandu-l greu in trei seturi, 7-6 (7/2), 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), pe compatriotul sau Bradley Klahn, intr-o…