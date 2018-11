Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid se deplaseaza astazi, de la ora 14:00, la Eibar pentru meciul din etapa a 13-a din La Liga. Partida va fi in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT! Madrilenii trec dintr-o perioada extrem de dificila, fiind pe locul 6, cu 20 de puncte.…

- Zinedine Zidane a ramas liber de contract dupa despartirea de Real Madrid, insa acum ar fi in pole-position pentru a semna cu Bayern Munchen, anunta The Sun. Bavarezii au un parcurs slab sub comanda lui Niko Kovac, motiv pentru care au inceput sa caute un inlocuitor cu nume, informeaza mediafax.Bayern…

- Mourinho le da cu tifla suporterilor torinezi Rezultatele complete ale etapei: GRUPA E Bayern Munchen - AEK Atena 2-0 A marcat: Lewandowski '31 '71 Benfica - Ajax 1-1 Au marcat: Jonas '29/ Tadic '61 Clasament: 1. Bayern 10 puncte, 2. Ajax 8 puncte, Benfica 4 puncte, 4. AEK 0 puncte GRUPA F Lyon - Hoffenheim…

- Real Madrid și Levante joaca de la ora 14:00, in primul meci important din etapa a 8-a din campionatul Spaniei. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport și TV Telekom Sport. ...

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Fenerbahce are trei victorii consecutive și va spera ca seria poate continua și dincolo de aceasta seara, cand primește vizita lui Khimki Moscova. Rușii nu s-au impus niciodata in meciurile de la Istanbul și șansele ca acest lucru sa se intample acum, cand echipa…

- Valencia și Barcelona se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:45, intr-un meci din etapa a 8-a din La Liga. Partida va fi in direct la TV Digi Sport 2, TV Telekom Sport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT "Liliecii" merg foarte prost in acest sezon, fiind pe locul 16, cu 8 puncte. De partea…

- Publicația Marca a scris un amplu material despre motivele care au provocat desparțirea portughezului Cristiano Ronaldo de "Regina Europei", Real Madrid. Tensiunea intre cele doua parți ar fi inceput in vara anului 2017, atunci cand starul lusitan a aflat ca are probleme cu Fiscul din Spania.

- Real Madrid va debuta in aceasta seara in noul sezon de Champions League. Madrilenii joaca de la ora 22:00 cu AS Roma. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Inaintea primului meci din actualul sezon, Florentino Perez, președintele lui Real Madrid,…