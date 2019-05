Tarantino face furori la Cannes

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie si Quentin Tarantino – este super echipa din “Once Upon a Time in Hollywood”, cel mai asteptat film de la Cannes 2019 devine un candidat serios la Palme d’Or. In strigatele “Viva Tarantino!” vedetele americane, intampinate pe treptele Palais des Festivals de directorul festivalului, Pierre Lescure,… [citeste mai departe]