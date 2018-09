Manusi de tortura captusite cu plumb, folosite de Departamentul Securitatii Statului in anii '80, precum si o pereche de catuse utilizate de Securitate in anii '60 se regasesc printre piesele care vor fi prezente, joi, in Licitatia de arta juridica care va avea loc la Palatul Cesianu-Racovita.



"Nicicand nu s-a scris in legi ca tortura trebuie aplicata. Cu toate acestea, astfel de lucruri s-au intamplat in decursul istoriei. Gherla, Jilava, Pitesti, Sighet, nume de "iaduri" comuniste, unde detinutii, asa-zisii "dusmani ai poporului", erau azvarliti cu sutele in camere minuscule,…