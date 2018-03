Stiri pe aceeasi tema

- Trupele speciale ale Politiei Timis, echipaje de pompieri si salvare au intervenit, joi dimineata, in zona centrala a Timisoarei... The post Alerta terorista in centrul Timisoarei (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Probabil daca parlamentarii romani s-ar trezi peste noapte in Suedia, de exemplu, probabil ar considera ca traiesc un adevarat cosmar. Tara nordica nu ofera bani suplimentari pentru chirie, asistenti personali sau masina cu sofer, iar deputatii de acolo nu beneficiaza nici de imunitate. In schimb, ei…

- La Timișoara, in 8 martie, veți putea duce scrisorile adresate mamei celor de la Asociația Look Inside din urbea de pe Bega. Aceștia iși iau angajamentul ca le vor expedia catre mame. Daca vreți sa scrieți „Mami, iți mulțumesc!”, in orice mod alegeți sa faceți acest lucru, atunci sunteți…

- Un barbat de 30 de ani, din Vizantea Livezi, a ajuns in arest, el fiind banuit de comiterea a opt furturi. „Politistii au depistat si au retinut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de sustragerea mai multor bunuri din locuinte si dependinte. La data de 4 martie a.c., ora 15.00, in urma investigatiilor…

- Estimarile legate de numarul romanilor care au plecat din tara sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 pana in 2017, cifra care plaseaza Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce priveste emigratia, conform ONU, a spus Luciana Lazarescu, de la Centrul de cercetare si documentare…

- Cu un singur lot finalizat si unul aproape finalizat, dar numai pe o portiune, autostrada Lugoj – Deva va mai avea de asteptat ceva pana va fi circulabila in totalitate. Daca eliminam portiunea din lotul 2 pe care vor fi ridicate o serie de tuneluri, exista sperante ca restul soselei rapide…

- Ieri, 1 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au retinut pe un tanar de 19 ani, din Blaj, posesor al unui mandat de arestare preventiva. Acesta a incalcat, cu rea credinta, masura preventiva a arestului la domiciliu, la care fusese obligat anterior,…

- „Dupa cum bine stiti, Biblioteca Municipala are doua spatii in Govandari. Acestea isi vor pastra destinatia, dar se vor desfasura aici si alte activitati. Centrul pentru varstnici va fi intr-un bloc, iar in celalalt va fi un spatiu pentru tineri. Aici se vor organiza activitati diverse, pentru…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Suceava, lanseaza la nivel local editia a XV-a a concursului „Mesajul meu antidrog", cu tema „Pot altfel!". Concursul vizeaza asumarea de catre tineri a unui stil de viata ...

- Peste 27 de milioane de lei vor costa lucrarile de reabilitare ale Palatului Baroc, unul din cele mai valoroase edificii construite in stil baroc pe teritoriul Romaniei.Lucrarile se vor finaliza in 2020.

- „Imobiliarele sunt sfinte! Asta este si parerea Patriarhiei Romane, care a cerut recent un PUZ pentru un ansamblu rezidential pe un teren de 5.000 mp de pe strada Pajurei. Vor sa faca acolo blocuri de 8 etaje, fortand pe cat se poate reglementarile: regim de inaltime superior celui din zona, strada…

- Lucrarile la centrul de radioterapie pe care il pregatesc Consiliul Județean, Primaria Bistrița și Spitalul Județean vor incepe, cel mai probabil anul acesta. Centrul va oferi și posibilitatea de pregatire pentru fizicienii medicali pentru radioterapie, intr-un parteneriat cu UBB și Universitatea Tehnica.

- Pe autostrada Sebeș-Turda, in zona nodului rutier Sebeș, au inceput, chiar daca timid deocamdata din cauza lapoviței, primele lucrari. Sambata, 24 februarie, constructorul a deplasat in teren și primele utilaje. Dupa ce in timpul saptamanii antreprenorul a executat lucrarile de trasare in zona nodului…

- Cu populatia sa numeroasa, suprafata de terenuri agricole limitata si un consum in crestere de carne, China si-a inmultit achizitiile de terenuri agricole in strainatate, iar in prezent este interesata de graul francez, informeaza AFP, preluata de Agerpres. China deţine o cincime din populaţia…

- Consiliul Judetean Dambovita s-a reunit in sedinta extraordinara . Pe ordinea de zi au fost mai multe proiecte de hotarare. Au fost prezenți 25 de aleși județeni. Lucrarile ședintei au fost conduse de președintele Daniel Comanescu. Primul proiect a vizat modificarea Hotararii Consiliului Județean Dambovița…

- Asocierea este formata din firmele Pod-Proiect SRL si Avensa Consulting SRL. Una dintre licitatii face referire la reorganizarea circulatiei pe bd. Tudor Vladimirescu, proiect ce vizeaza in principal modernizarea liniei de tramvai. Lucrarile de executie vor fi finantate din fonduri europene si vor fi…

- Istoria se repeta, in cartierul Sannicolau Mic, acolo unde șoferii nu reușesc de ani buni sa scape de o groapa aflata in sensul giratoriu de la intersectia strazilor Flacara si Steagului. Deși este acoperita periodic de catre drumari, lucrarile par executate superficial, pentru ca dupa doua – trei…

- Desenele și picturile cu o mare forța evocatoare au fost gazduite de foaierul Centrului Cultural „Ion Manu”. Expoziția celebreaza data de 27 ianuarie – stabilita de ONU ca Zi Internaționala de Comemorare Universala a Victimelor Holocaustului. Lucrarile au fost realizate de profesorii de arte plastice,…

- Arafat: Sistemul RO-ALERT va fi functional din acest an Sistemul "RO-ALERT", care permite informarea rapida, prin intermediul telefoanelor mobile, a cetatenilor aflati in zonele cu risc major de dezastre, va functiona din acest an, a anuntat, luni, secretarul de stat in MAI Raed Arafat. "Am avut…

- Compania de Apa Arad a finalizat recent o investiție importanta din fonduri proprii. La ce investitie face referire compania? La „reabilitarea conductei de refulare (canalizare menajera) a tronsonului cuprins intre stația de pompare apa menajera SP8 și punctul de debușare de pe strada Gheorghe Lazar”.…

- In editia din 6 februarie 2018, cotidianul ZIUA de Constanta a publicat articolul "Imagini dezolante in centrul Constantei. Fosta fabrica de paine Dobrogea, transformata in groapa de gunoi galerie foto video ldquo;, in care prezentam situatia dezolanta din centrul municipiului. Mormane de gunoaie luasera…

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello a finalizat lucrarile de reabilitare și modernizare a Secției de chirurgie toracica, singura de acest fel din centrul universitar clujean. Investiția a fost justificata de necesitatea reorganizarii și reconfigurarii circuitelor funcționale, pentru…

- Firma care se ocupa de reabilitarea și modernizarea Cantonamentului din Lunca Jiului, Recon SA, are termen pana in august sa finalizeze lucrarile, insa directorul societații susține ca obiectivul ar putea fi gata ceva mai devreme, in iunie sau iulie. Lucrarile ...

- Detinuta de statele membre ale Uniunii Europene, Banca Europeana de Investitii utilizeaza depozitele de capital ale statelor UE ca garantie pentru a finanta proiecte in Europa si intreaga lume. Insa, Brexitul ar urma sa duca la retragerea de catre Marea Britanie a participatiei de 16% din capitalul…

- A mituit doi politisti din Cluj ca sa nu ramana fara permis. Afacerea s-a terminat prost 1.200 de lei le-a oferit un sofer din Cluj politistilor ca sa nu-i retina permisul, insa a ajuns sa-si recunoasca vina ca sa scape de puscarie. Chiar si asa are de suferit. "La data de 29 ianaurie 2018, procurorul…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) demareaza astazi, 29 ianuarie, lucrarile de montare a parapetului de beton pentru separarea fluxurilor de trafic, pe zona mediana a Drumului Național 3. Potrivit CNAIR, azi, încep lucrarile de montare a parapetului de beton…

- Primaria a finalizat documentația pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic din centrul municipiului, de pe strada Marașești. Aceasta va fi supusa aprobarii in urmatoarea ședința a Consiliului Local. In total, consolidarea celor cinci blocuri... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Consilierii locali au aprobat proiectul de reabilitare a Monumentul Unirii amplasat in Piața Unirii din Focșani. Lucrarile de reparații au fost estimate la aproape cinci sute mii lei de specialiștii care au evaluat starea in care se afla monumentul istoric și care au precizat ca este…

- "Pororoca", cel mai recent lungmetraj al regizorului Constantin Popescu, a fost selectat in competitia oficiala a Festivalului International de Film de la Goteborg, Suedia, care va avea loc in perioada 26 ianuarie - 5 februarie.

- Politicienii au doua mari filosofii pe care le pot urma atunci cand conduc o comunitate. Pe prima as numi-o filosofia "Sagrada Familia". Lucrarile la frumoasa catedrala spaniola au inceput in 1882 si continua si astazi. Perspectiva celor care au inceput acea catedrala e in primul rand una…

- Oficialii companiei spun ca durata reducerii de putere va fi de aproximativ 16 ore, reactorul ramanand conectat la Sistemul Energetic National in toata aceasta perioada. "Lucrarile de remediere si reducerea de putere nu vor avea niciun impact negativ asupra personalului, populatiei si mediului…

- Reabilitarea “din temelii” a Bulevardului Mihai Viteazul ramane un obiectiv pe care, deocamdata, zalauanii nu-l pot vedea dus la indeplinire. Primarul municipiului, Ionel Ciunt, ne-a facut cunoscut de ce nu am putut folosi cei 22 de milioane de euro obținuți cu mare greutate pentru acest obiectiv de…

- Investitii pentru extinderea si modernizarea retelei electrice din doua comune clujene Consiliul Județean Cluj a eliberat doua certificate de urbanism care vizeaza lucrari de investiții in rețeaua de distribuție a energiei electrice destinata consumului general și iluminatului public in doua comune…

- Economist la baza și doctorand in finanțe, Pirtea apreciaza faptul ca universitațile romanești se descurca onorabil pe plan internațional, cu atat mai mult avand in vedere resursele investite. Deputatul face o paralela intre performanța sistemului educațional și implicit, a imaginii globale a acestuia…

- Cu o intarziere datorata procedurilor extrem de complicate, documentatiei stufoase si a duratei intinse de timp necesara organizarii licitatiei, Primaria Magurele anunta ca a fost adjudecata licitatia pentru amenajarea parcului de relaxare si agrement al localitatii, iar contractul a fost semnat. Urmeaza…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) susține ca a emis Ordinul de Incepere pentru realizarea obiectivului „Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura...

- Pe parcursul saptaminii curente, Intreprinderea Municipala Regia „Exdrupo” a efectuat lucrari de reparatie curenta a stradelei Studentilor, 12. Astfel, au fost reabilitati 35 metri patrati de asfalt, au fost instalate cinci borduri si ridicate la cota doua guri de canalizare. Lucrarile au fost executate…

- Initial, Primaria a evaluat lucrarile la aproape 2,4 milioane lei, dar, in urma licitatiei, contractul a fost adjudecat pentru suma de 1,86 milioane lei. La procedura au participat alti patru ofertanti. In total, vor fi reabilitati peste 1,1 kilometri de drum. La licitatie au mai depus oferte asocierea…

- DRDP Cluj si-a primit, la cheie, un nou punct de lucru Compania Naționala de Autostrazi și Drumuri Naționale a preluat in administrare noul centru de intreținere și coordonare de la Gilau. Comuna Gilau, de lânga Cluj, a devenit un nod rutier important. Acolo se întâlnesc autostrada…

- Strandul dintr-o comuna timiseana era candva foarte cunoscut, constituind, in perioada verii, destinatia preferata a timisorenilor, o adevarata oaza. Liniste, relaxare, verdeata si apa, asa putea fi descris fostul strand. Timpul a trecut, iar dupa 1990 acesta a inceput sa se degradeze. Acum, in locul…

- OMV Petrom, singurul producator de petrol si gaze din Romania, a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, in urma unor investitii de peste 130 de milioane de euro incepand cu 2013 si care va permite livrarea de gaze in sistemul national de transport la presiuni…

- Cea mai inalta cladire moderna de birouri din Romania, Unirii View, incepe sa prinda conturi in centrul Bucurestiului. Lucrarile avanseaza intr-un ritm sustinut, cladirea urmand sa domine la inceputul lunii viitoare peisajul zonei ultracentrale din Capitala, ajungand la etajul al unsprezecelea si o…

- Ne/oW Art - Picturi realizate cu solventi, alcool, soda, cafea, latex, bitum, pamant, cenusa si tusuri, expuse din 15 decembrie, la Castelul Cantacuzino Picturi realizate cu substante chimice, precum solventi, alcool, soda, bitum, pamant, decoloranti, vopsele acrilice si tusuri, vor fi expuse la Castelul…

- Gradinița cu Program Prelungit nr.34 din Oradea este partenera intr-un proiect Erasmus+ care se incadreaza in domeniul „Inițiative pentru politici inovative – Incluziune sociala prin educație, training, tinerețe”, cu titlul INEDU – „Model de educație incluziva pentru copiii preșcolari…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri se executa lucrari de reparatii asupra carosabilului pe Autostrada A1 Sibiu – Deva. Restrictii de circulatie sunt pe benzile unu si de urgenta ale sensului de mers Deva – Sibiu, pe tronsoanele kilometrice: 253– 254…

- Autostrada "muzeu" de langa Cluj, data in folosința abia in 2019 Autostrada Gilau-Nadașelu va fi deschisa circulatiei auto in 2019, atunci cand va fi dat in folosinta podul care sa lege drumul de A3, Gilau - Campia Turzii. "Am semnat contractul, am dat ordinul de începere a lucrarilor…

- Masurile de securitate din jurul lacașurilor de cult și al centrelor culturale evreiești din Suedia au fost consolidate luni, dupa recentul atac cu cocteil Molotov asupra sinagogii din Goteborg (sud-vestul țarii), in urma deciziei președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept…

- Sinagoga din Goteborg, al doilea oras ca marime din Suedia, a fost sambata seara obiectul unei tentative de incendiu, care a fost stins rapid, a anuntat politia suedeza, informeaza duminica...

- Lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda nu va mai fi inaugurat anul acesta. O comisie a CNAIR va merge pe acest lot abia pe 9 ianuarie 2018, pentru a vedea daca se poate efectua receptia. Astfel, Romania va incheia anul 2017 cu doar 15 kilometri noi de autostrada, care au fost inaugurati in martie. Receptia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca traficul rutier pe centura de est a municipiului Cluj-Napoca (DN1N) este momentan oprit pe ambele sensuri la km 15+50 de metri, din cauza unei coliziuni frontale dintre doua autoturisme.