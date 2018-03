Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputatul Raluca Turcan, a afirmat, vineri, la Sibiu, ca sustine initiativa Uniunii Salvati Romania (USR), "Fara penali in functii publice", precizand ca statutul PNL este "mai dur" decat aceasta propunere si deja exista in Parlament doua initiative…

- Teatrul „Gong” din Sibiu a anuntat ca isi modifica politica de schimbare a biletelor la spectacolele din repertoriu, ca raspuns la cazurile tot mai dese de raceala si gripa care apar in randul spectatorilor. Biletele la spectacole vor putea fi schimbate in caz de raceala sau gripa incepand de miercuri,…

- Fostul primar al sectorului 2, Neculai Ontanu, a depus la Tribunalul Bucuresti actele pentru infiintarea unui noi partid, intitulat „Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie”. Neculai Ontanu, fost membru al PSD si apoi al UNPR si unul dintre apropiatii lui Gabriel Oprea, va fi membru fondator al…

- Gorjenii au pierdut la limita, scor 1-0, partida cu FC Hermannstadt. Singurul gol al meciului a fost inscris de Bogdan Rusu in minutul 50. Atacantul sibian a inscris din șase metri cu poarta goala dupa ce Stanca a reușit sa re...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis colegilor sai de partid, intr-un mesaj video difuzat astazi la Conferinta teritoriala de alegeri a filialei Olt a formatiunii, sa fie credinciosi si responsabili la locul de munca.

- In acest an, Festivalul Internațional de la Sibiu, prin intermediul Teatrului Național RADU STANCA, devine partener intr-un nou și generos proiect european, Voices of Solidarit (VOICES), finanțat prin programul Europa Creativa. Read More...

- Miercuri, 21 martie, ora 19.00, la Salon fur Kunstbuch din cadrul Muzeului Belvedere 21 din Viena, va fi lansat volumul bilingv Dan Perjovschi. The Book of Notebooks / Cartea carnetelor (contribuții de: Jelena Vesic, Alina Șerban, What, How & for Whom / WHW, Kristine Stiles). La eveniment vor participa…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit la Congresul PSD despre egalitatea de gen promovata de social-democrati, prin stabilirea unei paritati barbati-femei in randul vicepresedintilor de partid. Cu aceasta ocazie, Dancila, care candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD, a invitat femeile…

- Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, a declarat joi ca Romania are o politica ce favorizeaza ascensiunea femeilor si ca ocuparea functiei de prim-ministru al tarii de catre o femeie este un semnal puternic care va genera ambitii pentru femei in politica.Dupa intalnirea „Egalitatea…

- "Faust", productia Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu, regizata de Silviu Purcarete, se reia in anul 2018, la Fabrica de Cultura. Biletele vor fi puse in vanzare incepand cu luna aprilie, iar programul complet al acestor reprezentatii, planificate pana la finalul verii, va fi anuntat pe site-ul…

- Întrebata daca va coopera cu democratii în cazul în care Vlad Plahotniuc se retrage din politica, liderul PAS, Maia Sandu, a declarat ca presedintele PDM nu are intentia de a se retrage de bunavoie din politica, pentru ca asta ar însemna „justitia sa-l ajunga din urma”. …

- Bani europeni pentru autostrada Sebes - Turda Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a aprobat acordarea a peste 272 de milioane de euro pentru constructia sectiunii de autostrada Sebes - Turda. Banii provin din…

- Spectacolul „Hedda Gabler“, cu Ofelia Popii in rol principal, a avut premiera la Teatrul „Radu Stanca“ din Sibiu. Productia e semnata de tanarul regizor Botond Nagy, iar decorul de Irina Moscu.

- Dramaturg, poet, eseist si regizor de teatru roman Radu Stanca s a nascut pe 5 martie 1920, la Sebes si a decedat pe 26 decembrie 1962, la Cluj. A fost, pe rand, asistent al lui Lucian Blaga la catedra de filosofie a culturii, profesor de estetica a teatrului, la Sibiu, redactor, actor, regizor. A facut…

- Probleme mari pentru Gigi Becali. Patronul Stelei a primit o mare lovitura. A pierdut un pariu de zeci de milioane de euro. Cum s-a ajuns la asa ceva? Steaua a fost umilita in Cupa Romaniei, 0-3 cu Hermannstadt lucru care l-a facut pe latifundiar sa ia o decizie radicala.Citeste si: Mesaj…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Noul presedinte ales al Organizatiei Judetene a PMP Sibiu, Ingrid Hohr, face naveta saptamanal, cu avionul, din Germania in Romania, pentru a face politica. "In PMP Sibiu suntem toti cu servici, nu depindem de politica. Eu am un business in domeniul cosmetic, in Germania. Am doua cetatenii.…

- Noul presedinte ales al Organizatiei Judetene a PMP Sibiu, Ingrid Hohr, face naveta saptamanal, cu avionul, din Germania in Romania, pentru a face politica. "In PMP Sibiu suntem toti cu servici, nu depindem de politica. Eu am un business in domeniul cosmetic, in Germania. Am doua cetatenii.…

- Teatrul National "Radu Stanca" din Sibiu vinde incepand de joi bilete online, de pe propriul site, la acelasi pret cu cele comercializate la agentia teatrala, dar la un pret majorat cu cinci lei, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "Incepand de astazi, 22 februarie, biletele…

- Fostul ministru al Economiei, Ion Ariton, a fost suspendat din toate functiile detinute in cadrul ALDE Sibiu, din cauza ca nu si-a platit cotizatia timp de 15 luni, desi i-a fost acordat termen de gratie. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de ALDE Sibiu, in cadrul sedintei Biroului Politic Central…

- Așadar, ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat, pe 19 februarie, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditați la București, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Președinției bulgare a Consiliului UE. Ministrul…

- Un pretendent republican la Casa Alba infrant, Mitt Romney si-a anuntat vineri candidatura la Senat, in noiembrie, lansandu-si astfel intoarcerea pe scena politica nationala, printr-un mesaj sfidator la adresa lui Donald Trump, oaia sa neagra, scrie AFP. ”Utahul are multe sa-i invete pe politicienii…

- Urmatoarea conferința speciala FITS ii aduce in dialog pe Constantin Chiriac, directorul celebrului festival și al Teatrului Național RADU STANCA și pe Nigel Bellingham, directorul British Council Romania. Read More...

- Edilul a vorbit despre decizia luata in BPJ Iași. ”A ratat o parte din PSD posibilitatea de a avea inscris in portofoliu Primaria Iași ca Primarie PSD, dar asta este valabil doar pentru județ pentru ca organizația municipala a fost intru totul de partea mea și ma susține in continuare, iar…

- Vicepremierul Paul Stanescu pastreaza misterul și pare ca vrea sa se extraga din scandalul pe care tocmai el l-a provocat. Liviu Dragnea explica cum a venit Paul Stanescu la PSD și a anunțat ca un prieten de incredere i-a transmis un mesaj din partea șefului SPP, Lucian Pahonțu, mesaj conform caruia…

- Pentru comparatie, in 2006, primul an in care Economist Intelligence Unit a produs Democracy Index, Romania ocupa locul 50, cu un scor de 7,06 (loc si scor pe care si le-a mentinut si in 2008). Fata de 2016, cand ocupa locul 61, cu un scor de 6,62, Romania a scazut la cultura politica (de la 5,00 in…

- La multi ani, Florin Piersic! Actorul clujean implineste astazi 82 de ani Actorul Florin Piersic implineste, sambata, 82 de ani si va fi sarbatorit de prieteni si familie, la Bucuresti. „Maestrul” iubeste si este iubit deopotriva de public si crede ca i-a fost ursit „dragul de viata si bucuria de a…

- Actorul Florin Piersic împlinește, azi, 82 de ani și va fi sarbatorit de prieteni și familie, la București. „Maestrul” iubește și este iubit deopotriva de public și crede ca i-a fost ursit „dragul de viața și bucuria de a trai”. Florin Piersic nu poate ramâne o…

- Gina Pistol traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Smiley. Chiar daca cei doi nu au vrut sa-si recunoasca relatia, la concertul sustinut in noaptea de Revelion la Sibiu, Gina Pistol i-a fost alaturi iubitului ei, fara sa se mai fereseasca de ochii curiosilor.

- "Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Incet, dar sigur trebuie eliminat acest lucru din discutia publica", a adaugat seful statului, la Palatul Cotroceni, dupa intalnirea intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, informeaza...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu îi este teama de suspendare. "Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Încet, dar sigur trebuie eliminat acest lucru din discutia publica", a adaugat seful statului,…

- Liderul USR, Dan Barna, vine cu o reactie transanta dupa ce mai multi colegi au decis sa conteste in instanta rezultatele congresului prin care acesta a fost declarat presedinte al Uniunii Salvati Romania. Intr-un interviu acordat Europa FM, Barna sustine ca nu are nicio emotie in privinta demersului…

- Papa Francisc a plecat duminica seara spre Roma dupa ce a oficiat o slujba uriasa la Lima, ultima etapa a turneului sau din America Latina, in timpul careia a criticat cu vehementa coruptia din America Latina si a spus ca din cauza acestui flagel politica de pe acest continent a devenit "bolnava",…

- "In statiunea Paltinis, traficul rutier este blocat din cauza autoturismelor parcate neregulamentar. Mesaj pentru șoferi Adresam conducatorilor auto rugamintea de a parca numai in locurile special amenajate, iar daca acestea sunt ocupate la capacitate maxima, sa stationeze in afara…

- Invitați la interviurile DC News, Tudor Carstoiu și Cristian Mihai Dide, doi dintre cei mai cunoscuți protestatari, au vorbit despre acest subiect. "Din cate am vazut, se pare ca acest om a avut rezultate bune. A fost un profesionist in funcția sa. El și-a indeplinit sarcinile. Cred ca a fost…

- Constantin Chiriac este invitatul Teatrului Municipal “ARIEL” Ramnicu Valcea, duminica, 21 ianuarie 2018, pentru a prezenta la Cinema “Geo Saizescu”, incepand cu ora 18:00, recitalul extraodinar intitulat „Domnule și frate Eminescu”, recital in care se prezinta un dialog intre Mihai Eminescu si Ion…

- Dupa “Molivisu”, mai vechiul proiect al statiunii de schi, Consiliul Judetean Arges a demarat, impreuna cu CJ Sibiu si CJ Brasov, un alt proiect pentru realizarea unui domeniu schiabil, “Fagaras”. Proiectul “Fagaras” a fost plasat pe prima pozitie a masterplanului de turism national si va fi finantat,…

- De mai bine de un an, de cand ne-au promis luna de pe cer daca-i trimitem in Parlament, deputații și senatorii ialomițeni nu deranjeaza pe nimeni. Mușoiu e in concediu permanent, Gaina e invizibil, Pavel imparte praful de pe tobe, Ionașcu strange bani albi pentru zile negre, iar Tinel viseaza la viața…

- Europarlametara PSD Claudia Țapardel a declarat: ”Viorica Dancila este un om integru, cu o experiența profesionala și politica greu de egalat, care ne va onora din poziția de prim-ministru al Romaniei.”. ”O treaba excelenta” ”In calitate de șef al delegației PSD in legislativul de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite președintelui PSD și premierului un mesaj cu referire la disputa politica existenta intre cei doi. Gabriela Firea le spune celor doi, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facbook, ca trebuie sa inceteze aceasta disputa politica și, chiar daca au greșit…

- Dupa ce s-a s-a raspandit vestea ca luni mai-marii PSD s-ar putea reuni intr-un Comitet Executiv National, pe masura ce trec orele se tot afla cum anume se vede situatia din randul formatiunii social-democrate in ochii liderilor de filiale. Nume cunoscute din PSD continua sa-si faca stiute parerile…

- Academia Romana a facut publice, sub forma de completare a programului referitor la sarbatorirea Centenarului Marii Uniri, un numar de zece recomandari pentru opinia publica si pentru clasa politica romaneasca. Sunt...

- Academia Romana a facut publice, sub forma de completare a programului referitor la sarbatorirea Centenarului Marii Uniri, un numar de zece recomandari pentru opinia publica si pentru clasa politica romaneasca. Sunt...

- La nivelul Municipiului Ramnicu Valcea, in cinstea Zilei Culturii Nationale din 15 ianuarie – stabilita prin Legea nr. 238/2010 in aceeasi zi cu data nasterii poetului, prozatorului, dramaturgului, ziaristului si ganditorul Mihai Eminescu (1850-1889) – vor fi organizate mai multe manifestari culturale.…

- Președinta Tribunalului Timiș, judecatorul Adriana Stoicescu, a punctat, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, despre lipsa de asumare a responsabilitații in societarea romaneasca și despre cine pierde cu adevarat in toata aceasta ecuație. Nu este insa primada data cand judecatoarea trage…

- Cei mai sanatosi romani traiesc in judetul Sibiu? Sibiu este singurul judet din Romania a carui farmacii genereaza pierderi cumulate de peste 3 milioane lei. In acelasi timp, cele mai mari profituri sunt raportate in judetele Arges si Bucuresti-Ilfov, unde farmaciile genereaza profituri de peste…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu vine cu noi sfaturi pentru politicienii din Romania. Aflat dupa gratii, afaceristul ii critica pe alesi ca nu i-au urmat sfatul precedent, de a investi in inchisori. Mai mult, el sustine, intr-un amplu articol publicat pe blogul personal, ca nu "Coldea si Kovesi…

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in judetul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania - Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara, scrie Agerpres.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu le-a transmis, pe Facebook, alesilor care sunt indemnati sa isi retraga semnatura de pe initiativa privind Codul Penal ca nu venit in Parlament sa ridice „mana de-a proasta” si ca „nu va abdica de la indrepta” legislatia penala, precizand ca proiectul a fost retras.

- Politicienii prefera sa sarbatoreasca noaptea dintre ani in tara, printre acestia numarandu-se presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, putini fiind cei care vor petrece Revelionul in strainatate, potrivit Mediafax.Presedintele Klaus Iohannis…