Stiri pe aceeasi tema

- Franta va ridica garduri de-a lungul granitei sale Belgia pentru a preveni intrarea mistretilor care ar putea raspandi pesta porcina africana, o boala grava care ar putea afecta semnificativ industria carnii de porc din Europa, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Luna trecuta, pesta porcina africana…

- In cursul noptii de duminica spre luni, in jurul orei 01:00, polițiștii de frontiera bihoreni au declanșat o acțiune specifica pe linia combaterii migrației ilegale, in urma careia au oprit pe comunicația Arad – Oradea, la intrarea in localitatea Ciumeghiu, doua autoutilitare, marcile Peugeot…

- Întrebat, miercuri, într-o conferinta de presa la Cluj-Napoca, daca are un sfat pentru autoritatile române, în conditiile în care România va prelua de la 1 ianuarie 2019 presedintia Consiliului UE, Cord Meier-Klodt a spus ca în Europa fiecare trebuie sa îsi…

- Pe malul Dunarii, la 20 kilometri de Cernavoda, un cetatean german, Bernhard Rolf Kahlert, in varsta de 60 ani, a declarat razboi administratiei locale din comuna Rasova, judetul Constanta,. Neamtul traieste aici din 2015, de cand a cumparat o proprietate impreuna cu sotia sa, romanca Mihaela, cu gand…

- Organizat sub egida Alianței Romane a Universitaților Tehnice (ARUT), evenimentul a fost o premiera europeana, spun cei de la UPT. Pentru prima data, specialiștii din cele doua tabere s-au așezat la aceeași masa pentru armonizarea celor doua domenii și evidențierea legaturii dintre ele. De…

- Brandul romanesc de biciclete Pegas si-a anuntat, miercuri, intrarea pe piata europeana prin listarea pe cinci marketplace-uri Amazon. "Pegas, cel mai cunoscut brand de biciclete din România, iese pe piaţa europeană prin listarea pe cinci marketplace-uri Amazon. Pe lângă partenerii…

- Pegas, unul dintre cele mai cunoscute branduri de biciclete din Romania, se extinde la nivel internațional, iar produsele sale vor fi disponibile pe Amazon, cel mai mare retailer online din lume. ”Pe langa partenerii locali din Italia, Luxemburg, Germania, Marea Britanie, Suedia și Polonia, Amazon ofera…

- fața de aceeași perioada din 2017 Potrivit Sunimprof Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive din Romania, cererea companiilor din țara și din strainatate pentru etichetele pe suport reciclabil, liner PET, a crescut cu 300% in primele șase luni ale anului,…