Stiri pe aceeasi tema

- George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut din Constanta, condamnat, in prima instanta, la zece ani de detentie, ramane sub control judiciar. Decizia este definitiva si a fost luata ieri de judecatorii Curtii de Apel Constanta. Restaurantul Beirut a fost distrus de un incendiu, in data de…

- Procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Cristian și Nicolae Șaim, avocați in cadrul Baroului București, acestia fiind acuzati de cate doua infracțiuni de trafic de influența. Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București."In decembrie 2012, inculpatul Șaim Cristian a pretins…

- Primarul din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare pentru luare de mita. Judecatorii au anulat decizia initiala in urma rejudecarii procesului in baza unei decizii CEDO.

- Patru judecatori din cei reținuți marți într-un dosar de corupție au primit, astazi, mandate de arest și arest la domiciliu, transmite IPN. Judecatoria Chișinau a admis demersul procurorului și a emis mandat de arest pentru 30 de zile pe numele judecatoarei Liubovi Brânza,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat oficial, marti, 23 octombrie, incetarea de drept a suspendarii procurorilor Liviu Mihail Tudose si Aurelian Constantin Mihaila, de la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti. Cei doi au fost achitati pe 14 iunie 2018, in dosarul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 5 noiembrie, inceperea judecarii apelului declarat de DNA in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla a fost achitat in prima instanta pentru trafic de influenta. Aparatorii lui Toni Grebla au solicitat amanarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat luni primul termen al apelului declarat de DNA in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla a fost achitat in prima instanta pentru trafic de influenta. La data de 11 mai, un complet de trei judecatori de la Instanta…

- DNA cere o pedeapsa de pana la 15 ani de inchisoare pentru Radu Mazare in dosarul retrocedarilor de pe litoral, anchetatorii motivand in apelul facut la instanța suprema, ca pedeapsa de 4 ani cu suspendare dispusa in prima instanța este prea mica in raport cu faptele comise, scrie ziare.com.Primul…