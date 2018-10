Stiri pe aceeasi tema

- "Scrisoare despre Dumnezeu", cel mai faimos manuscris al secolului al XX-lea, in forma de testament spiritual al lui Albert Einstein, va fi scoasa la licitatie, de casa Christie's New York, pe 4 decembrie, si are o estimare stabilita intre 1 si 1,5 milioane de dolari.

- The the Social Democratic Party's (PSD) National Standing Bureau (BPN) meeting decided that the state institutions acted correctly and legally at the rally of 10 August in the Victoriei Square, Chairman of the PSD Liviu Dragnea stated on Monday. "We have decided that the state institutions…

- Rapid a trimis o scrisoare Federației Romane de Fotbal prin care-i cere sa ia masuri in ceea ce privește prețul biletelor pe care il fixeaza adversarii giuleștenilor la meciurile de pe teren propriu. "FC Rapid București se adreseaza Federației Romane de Fotbal avand convingerea ca forul conducator al…

- Sambata, 8 septembrie, a fost anunțat un nou protest in Piața Victoriei din București, la aproape o luna de la mitingul diasporei, inabușit violent de Jandarmerie. Evenimentul a fost botezat „Gust de libertate/A Taste for...

- Valentin Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, se casatoreste azi. Petrecerea va avea loc la Palatul Snagov, unde au fost invitati toti parlamentarii, presedintii de Consilii Judetene si primarii importanti ai PSD. Nas va fi Sorin Paul Stanescu, afacerist cu greutate in domeniul agricol si veterinar,…

- Conform unui sondaj realizat de IRES, romanii care spun ca au un sfant pe care-l „venereaza” l-au indicat pe Arsenie Boca drept favorit, desi acesta nici nu a fost proclamat sfant de catre Biserica Ortodoxa Romana. Iisus Hristos apare abia pe locul al treilea in preferintele credinciosilor.