- Cantaretul italian Al Bano si prezentatoarea Loredana Lecciso au decis sa divorteze dupa 18 ani de casatorie. Mass-media italiene semnaleaza ca motivul acestei despartiri ar putea fi gelozia pe care Loredana o simte fata de fosta lui sotie, Romina Power, cu care artistul mentine o relatie foarte buna…

- Cantaretul italian Al Bano si prezentatoarea Loredana Lecciso au decis sa divorteze dupa 18 ani de casatorie, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. Al Bano Carrisi, 74 de ani, si Loredana Lecciso, 45 de ani, au impreuna doi copii. Prezentatoarea a decis sa plece definitiv din…

- Prezentatoarea de talk-show Oprah Winfrey a infirmat speculatiile ca va candida la presedintia SUA in 2020, afirmand intr-un interviu publicat joi ca nu este un lucru care i se potriveste,...

- Cantaretul britanic Elton John a anuntat in cadrul unui eveniment organizat la New York ca va renunta la turnee, prioritatile sale fiind acum copiii si sotul, si le-a multumit fanilor pentru sustinerea pe care i-au aratat-o vreme de cinci decenii.

- Facepunch Studios anunța ca Rust, unul dintre cele mai accesate titluri aflate in Early Access, in cazul sau de 4 ani, va ieși in versiunea 1.0 pe 8 februarie. Studioul anunța ca ieșirea din Early Access nu inseamna ca jocul va fi perfect. El va continua sa primeasca imbunatațiri, o data per…

- Gabriela Cristea și familie ei locuiesc intr-o super vila, iar vedeta a dezvaluit care este cea mai scumpa investiție pe care a facut-o pentru casa. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, despre al carei salariu la Kanal D s-a aflat de curand , este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda, impreuna…

- Dupa ce timp de cateva zile oamenii s-au plans ca este gheața pe strazi și e dificil de mers pe jos, Silvia Radu anunța ca iarna aceasta in ograzile din capitala a inceput sa fie presurat material antiderapant, in loc de tradiționalele sarea și nisipul.

- Constanta se alatura protestele organizate in tara. Astazi, de la ora 18.00, in fata Prefecturii Constanta, va avea loc un protest impotriva legilor justitiei si a coruptiei din Romania. Miscarea "Reusim" si "Rezistenta Constanta" au organizat pe reteaua de socializare Facebook evenimentul "Constanta:…

- Obligatia sportivilor de inalt nivel de a-si comunica locatia la agentiile antidoping este conforma cu Conventia europeana a Drepturilor Omului, a apreciat, joi, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg, apreciind ca "motivele de interes general" fac "necesare" controalele inopinate,…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat marti ca 'in niciun caz' statul francez 'nu va permite refacerea 'junglei' ' de la Calais, numele dat taberei cu 8.000 de migranti desfiintata in 2016 in orasul din nordul Frantei, si a cerut Marii Britanii sa ofere raspunsuri la solicitarile Frantei in legatura…

- Antonia a primit, in sfarsit, vestea pe care o asteapta de cativa ani. Artista va putea sa fie in cel mai scurt timp o femeie libera si isi va putea indeplini toate planurile pe care le are alaturi de iubitul ei, Alex Velea, alaturi de care are doi copii, Dominic si Akim.

- Dupa episodul de iarna abatut asupra Capitalei, unde a nins timp de mai multe ore, luni dimineata, aflam noi vesti despre vremea din intervalul urmator. Si anume ca specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie se asteapta sa mai apara ninsori, slabe cantitativ in general, in sudul si sud-estul…

- Vineri, Mark Zuckerberg anunța marea schimbare pentru 2018 pentru Facebook – orientarea conținutului care ajunge catre utilizator, prin newsfeed, spre postarile facute de familie și prieteni, in detrimentul știrilor, al reclamelor sau al paginilor media. Aceasta decizie a dus la scaderea…

- Prezentatoarea show-ului „Bravo, ai stil!”, Ilinca Vandici, a avut un an extraordinar din toate punctele de vedere. Relatia cu sotul ei a evoluat frumos, iar micutul Zian a intregit tabloul fericirii in familie. Ilinca Vandici radiaza de fericire. Se vede ca este o femeie implinita care traieste atat…

- Parlamentarul ALDE Gorj, Scarlat Iriza reia atacurile la adresa președintelui interimar al organizației județene, Dian Popescu. Iriza susține ca a tras semnale la București in ceea ce privește slaba implicare a actualului lider al aldiștilor gorjeni, Dian Popescu și spune ca a primit promisiuni ca in…

- Connect-R a facut orice ca sa-și vada visul cu ochii. La inceputul carierei sale in muzica, artistul vindea ziare la semafor. Cantarețul avea nevoie de bani pentru studio. Chiar daca acum iși permite practic orice, artistul nu uita de unde a plecat.

- Cantaretul si actorul italian Adriano Celentano s-a nascut la 6 ianuarie 1938 si a crescut in Milano. A inceput sa fie interesat de muzica din copilarie, hotarand sa devina cantaret de rock'n'roll.

- Dana Grecu este din nou o femeie libera, dupa ce a decis sa divorțeze de soțul ei. Realizatoarea tv a facut dezvaluirea in direct la tv. Citeste si Cele mai fierbinti aparitii la plaja in 2017. Dana Savuica, Bianca Dragusanu, Valentina Pelinel, Elena Udrea... FOTO "Daca toata lumea…

- Este vorba despre Kamara si sotia lui, Oana, care se pare ca sunt in pragul divortului. Surse apropiate de cuplu sustin ca cei doi au decis sa mearga pe cai separate si sa se desparta, desi au impreuna un copil. Motivele ar fi destul de multe. Se pare ca cea care a fost cea mai hotarata sa faca primul…

- Sunt clipe dramatice pentru Alina Borchescu, iubita lui Sergiu Curca. Tanara plange moartea iubitului sau, dupa ce tanarul artist a decis sa-si ia viata in prima zi din an. Sergiu Curca si-a pus capat zilelor in prima zi din 2018, lasandu-si in spate prietenii si rudele care nu inteleg de ce s-a sinucis.…

- Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct", Mirela Vaida, și artistul Nicolae Voiculeț au facut un duet de senzație, in a doua zi de Craciun! Cei doi au interpretat doua melodii ale folclorului romanesc.

- Directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, Anda, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara. Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba…

- Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Potrivit HotNews.ro, anuntul lui Bodog vine ...

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a avut o reacție foarte categorica fața de crima oribila de la metrou care a avut loc la inceputul acestei saptamani. Crima de la metroul bucureștean, din urma cu cțateva zile a șocat pe toata lumea . Magdalena Șerban, o femeie in varsta de 36 de ani, a ucis-o…

- Constructorul si Primaria Brasov au reziliat contractual dupa ce la compania care efectua lucrarile a decis ca nu poate continua proiectul. In timpul santierului s-a descoperit sa podul este mult mai subred si este nevoie de consolidari si expertize de specialitate.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reactionat luni seara, in cazul politistului lovit la Tulcea si cere sa i se explice de ce agentul de politie a actionat singur si cine a luat aceasta decizie. Carmen Dan a scris pe Facebook, luni seara, ca a vazut imaginile in care politistul din Tulcea este agresat…

- Teo Trandafir a rabufnit și a sarit în apararea actorului Alexandru Arșinel, dupa ce unii i-au adus acuzații grave. Prezentatoarea a vorbit despre "pecetea" pe care Arșinel o poarta dupa transplantul de rinichi.

- Principesa Margareta a decis anularea calatoriei cu Trenul Regal de 1 Decembrie, din cauza starii de sanatate a Regelui Mihai. Casa Regala a anuntat ca, joi seara, principesa Maria a ajuns la resedinta din Elvetia a regelui, acolo unde va sta alaturi de tatal sau care se afla intr-o stare de sanatate…

- Magistratii Judecatoriei Piatra Neamt au decis sa o condamne pe Crinela Marc, profesoara care a avut o relatie cu elevul ei, Marius Sandulache, la o pedeapsa de un an si jumatate, cu suspendarea executarii sub supraveghere, pe un termen de trei ani. A

- Andreea Berecleanu a spus cuvinte mai mult decat induioșatoare despre bunica ei, cuvinte care ne fac pe toți cei care am avut sau avem bunici sa ne emoționam pana la lacrimi. Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu, care este casatorita cu medicul estetician Constantin Stan , este una dintre…

- In primavara anului 2017 puiul de caprioara botezat Pitzi a fost gasit la marginea unei paduri din Targu Neamt de sotii Manescu. De teama ca va fi sfasiata de animalele salbatice cei doi au luat-o acasa. De atunci intre ei s-a creat o legatura speciala si sunt de nedespartit. Caprioara a fost…

- Tribunalul Cluj a decis, miercuri, liberarea condiționata a fostului ministru al Tineretului și Sportului Monica Iacob Ridzi, condamnata la cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciu. Sentința Tribunalului Cluj confirma decizia Judecatoriei Gherla și, astfel, Monica Iacob…

- Fostul international Florin Prunea a declarat, luni, ca nu s-a decis inca daca va candida la presedintia FRF. Tot luni, Marcel Puscas si-a anuntat candidatura la sefia forului de la Casa Fotbalului. "Nu am luat nicio decizie, aceasta se va lua de catre grupul de candidatura. Cand se va lua o decizie,…

- Giovanni Simeone, fiul antrenorului lui Atletico Madrid, a fost parasit, în urma cu câteva luni, de iubita sa, Elisabetta Galimi, fosta prezentatoare la Sport Italia. Aceasta s-a reorientat acum și l-a înlocuit pe atacantul Fiorentinei cu un scriitor, Alessandro Lucino. ”M-am…

- Chiar daca in urma cu niste ani erau cei mai buni prieteni, relatia dintre Alex Velea si Andreea Banica s-a deteriorat odata cu instaurarea procesului prin care artistul isi cere banii pe un concert neplatit. Cantaretul se bucura de vesti bune, iar sotul blondei ii este acum dator.

- Bianca Dragusanu pare ca are o viata perfecta si nu duce lipsa de nimic atat in cariera, cat si in viata sentimentala. In realitate, lucrurile se pare ca stau altfel, dupa cele declarate de vedeta.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins, ca neintemeiata, contestatia depusa de omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu prin care acesta solicita anularea condamnarii de 7 ani inchisoare primita in dosarul Baneasa, informeaza Agerpres.ro. Reamintim ca, pe 3 august, Puiu Popoviciu…

- Victorie in instanta pentru un fost patron de liga 1! Cornel Penescu va fi eliberat din penietnciar dupa ce Tribunalul Arges a admis, astazi, punerea sa in libertate. Cornel Penescu a fost condamnat in mai multe dosare de coruptie.Citeste si: Judecatori cu IMUNITATE SPORITA. Proiectul, raport…

- Organizația analiștilor financiari CFA România dezaproba decizia Guvernului de a diminua contribuția obligatorie la fondurile de pensii administrate privat Pilon II de la 5,1%, cât este în prezent, la 3,75% începând cu

- Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a vorbit despre una dintre marile tragedii din viața ei. Dana Grecu, care este mare pasionata de muzica rock , este o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la noi. Vedeta de televiziune și-a amintit de momentul in care a murit bunica ei. Aceasta s-a stins…

- Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) saluta menținerea actualei arhitecturi a Pilonului II, dar atrage atenția ca reducerea procentului din CAS care ajunge in pensiile private va avea efect nefast asupra celor 7 milioane de contributori care vor ieși in viitor la pensie.

- Pe 7 noiembrie 1917, bolsevicii condusi de Vladimir Ilici Lenin s-au instalat la putere in Rusia. Era primul guvern comunist din lume si urma sa genereze 75 de ani de dictatura a clasei muncitoare.

- Laurence Fishburne, devenit celebru cu rolul Morpheus din trilogia de filme stiintifico-fantastice „Matrix“, si Gina Torres, cunoscuta din seriale de televiziune precum „Suits” si “Westworld”, divorteaza, dupa 15 ani de casnicie, informeaza The New York Times.

- Alina Puscas a fost sarbatorita ieri, 2 noiembrie, pe platourile de filmare ale show-ului “Te cunosc de undeva!”, la implinirea frumoasei varste de 34 de ani. Prezentatoarea emisiunii a avut parte de o surpriza de proportii, care a emotionat-o pana la lacrimi.

- Dupa ce Cosmin Contra a decis sa plece la naționala Romaniei, Ionuț Negoița a decis sa-l numeasca pe Vasile Miriuța pe banca lui Dinamo, deși mai avea și varianta Claudiu Niculescu. Finanțatorul dinamovist a mizat pe experiența mai mare a lui Miriuța, fost la CFR Cluj și Chiajna, și pe faptul ca la…

- Iuliana Marciuc și Adrian Enache au o relații de foarte mulți ani. Dragostea lor a fost incununata cu apariția unui copil, pe care cei doi il iubesc enorm. Iuliana Marciuc este cunoscuta publicului larg din postura de prezentatoare de televiziune. In plan personal, Iuliana Marciuc formeaza un cuplu…