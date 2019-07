Stiri pe aceeasi tema

- Soferul vinovat ar fi provocat accidentul dupa ce s-a luat la intrecere cu un alt sofer, potrivit Romania TV. Tanarul era tatal unui baietel, iar in august urma sa faca nunta cu iubita lui. El avea peste 100 de kilometri la ora, in momentul accidentului si se intorcea de la discoteca impreuna cu un…

- Ministerul Muncii a explicat, vineri seara, intr-un comunicat de presa, ca procedura adoptiei in cazul fetitei care ar fi fost bruscata de catre un procuror a fost demarata cu sase ani in urma, insa nu s-a reusit finalizarea unei adoptii cu o familie sau o persoana cu resedinta in Romania.

- Radu Mazare va ramane, dupa incheierea perioadei de carantina, in Penitenciarul Rahova, in regim inchis, pana cel putin in anul 2021. Asa a hotarat o comisie a Penitenciarului. In prezent, fostul edil se afla in celula din penitenciarul Rahova cu inca trei persoane, doi cetateni de origine turca si…

- „Ei stau in alt corp al inchisorii si nu au legatura cu domnul (Liviu, n.r.) Dragnea sau (Sorin, n.r.) Blejnar", a declarat Mihai Mazare, la Penitenciarul Rahova, dupa ce l-a vizitat pe fratele sau. Fostul primar al Constantei Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-si ispasi pedeapsa de 9 ani…

- Opozitia nu este in stare sa se bata cu un partid decapitat si naucit, a afirmat la Digi24 Cristian Tudor Popescu. Gazetarul a facut un tablou al actiunilor Opozitiei din ultimele zile, de dupa alegerile europarlamentare si a criticat declaratiile venite de la PNL si de la USR. „Pleaca PSD-ul si cine…

- Alex Velea si Antonia au fost prezenți miercuri seara la petrecerea VIVA! 2019, unde și-au etalat ținutele spectaculoase și au facut dezvaluiri interesante despre inceputul relației lor. „Eu visam la Antonia, așteptam sa vina o fata deosebita, speciala, care sa-mi bucure ziua și sa-mi intregeasca cariera,…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a fost extradat in Romania și incarcerat la penitenciarul Rahova. Intr-o scrisoare transmisa prin intermediul avocatului, Mazare susține ca se va descurca in pușcariile din Romania, asta dupa ce a vazut condițiile inumane in care a fost tratat in Madagascar.Citește…

- Cei opt elevi pentru care MAE a activat Celula de Criza in urma atentatelor din Sri Lanka sunt de la Colegiul „Costache Negruzzi” din Iași. Sindicaliștii din educație au transmis, duminica seara, ca aceștia sunt in siguranța și vor reveni in țara imediat ce va fi posibil, inforemaza Mediafax.Citește…