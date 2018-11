Fostul judecator CCR Tudorel Toader: „Recomandarile MCV sunt obligatorii”

In calitate de judecator al CCR, Tudorel Toader a votat in 2012 in favoarea unei decizii CCR care stipuleaza ca recomandarile MCV sunt obligatorii pentru Romania. Acum, ministrul Tudorel Toader are alta parere. Decizia CCR nr. 2 din 2012 afirma clar:… [citeste mai departe]