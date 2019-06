Stiri pe aceeasi tema

- Invitata in cadrul emisiunii "Agentia VIP", la Antena Stars, pentru a-si prezenta noul hit, denumit "Paradis", interpreta Andreea Balan si-a rupt din suflet si cateva din trairile pe care le-a experimentat in ultima perioada, deloc linistita din viata sa.

- Barbatul suspectat ca ar fi liderul unei celule jihadiste a recunoscut in fata unui tribunal marocan ca a decapitat una dintre turistele scandinave care au fost ucise in muntii Atlas din Maroc, relateaza BBC.Louisa Vesterager Jespersen, in varsta de 24 de ani, din Danemarca si Maren Ueland…

- Louisa Vesterager Jespersen, in varsta de 24 de ani, din Danemarca si Maren Ueland de 28 de ani din Norvegia, au fost gasite decapitate intr-o zona izolata in decembrie. Abdessamad Ejjoud, un vanzator de 25 de ani, a afirmat in tribunal: „Am decapitat una dintre ele ... Regret". Eijoud este judecat…

- Noul album al trupei britanice The Cure, al 14-lea din cariera și primul dupa o pauza de aproape 11 ani, va fi ultimul material discografic lansat de grup, relateaza contactmusic.net, informeaza Mediafax.Citește și: DJ-ul american Marshmello a fost dat in judecata pentru plagiat de un producator…

- O romanca si fiica acesteia de 8 ani au fost ucise de "primul criminal in serie" din Cipru. scrie BBC News. Individul de 35 de ani, un ofiter in The post O romanca si fetita ei de 8 ani, ucise de primul criminal in serie din Cipru. Ucigasul este militar de cariera appeared first on Renasterea banateana…

- Divizia 2 Infanterie „Getica”, și-a deschis joi porțile pentru vizitatori. Activitatea a fost prilejuita de sarbatorirea Zilei Fortelor Terestre romane si a cuprins o expozitie exterioara de tehnica si armament militar, expozitii tematice a traditiilor de lupta a marii unitati, prezentarea unei pagini…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba organizeaza in data de 12 aprilie 2019, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Actiunea se desfasoara in colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918”, in Sala de conferinte PAEM…

