- Consilierul judetean Mihail Tudor, vicepresedinte al Partidului pentru Arges si Muscel infiintat de fostul senator Mircea Andrei, a spus vineri, intr-o conferinta de presa, ca singura sansa a opozitiei din Arges in fata PSD ...

- Desi a inceput si cel de-al doilea semestru al anului scolar 2018-2019, elevii din Dambovita nu primesc inca la scoala cornul, program pentru care este responsabil Consiliul Judetean Dambovita si pentru care administratia judetului a primit demult banii ca sa asigure livrarea de fructe, produse de panificatie,…

- Doua regiuni din Romania, Nord-Est și Sud-Vest Oltenia, aveau in 2017, ultimul an pentru care exista date, un PIB per capita ajustat cu puterea de cumparare mai mic de 50% din media UE, o imbunatațire fața de 2015-2016 cand țara noastra era prezenta... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, va deschide lista pentru alegerile europarlamentare a partidului Pro Romania, a anuntat luni, la Fagaras, liderul formatiunii, Victor Ponta. Fostul premier a afirmat ca experienta pe care Corina Cretu a dobandit-o in Parlamentul Romaniei, dar…

- Noapte magica la Dolby Theatre din Los Angeles, unde a avut loc a 91 a ediție a Premiilor Oscar. Așa cum se aștepta aproape toata lumea, Rami Malek a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal, pentru interpretarea legendei rock Freddie Mercury,

- Senatorul Adrian Tutuianu a declarat vineri, la Deva, ca Pro Romania si-a propus sa obtina la alegerile pentru Parlamentul European trei mandate de eurodeputat si un scor electoral de 10% din voturile valabil exprimate, fapt care ar insemna "un moment de validare in fata electoratului", a declarat…

- Comitetul Reprezentanților Permanenți din cadrul UE (Coreper) a inclus pe lista neagra alți opt cetațeni ruși implicați in incidentul din Stramtoarea Kerci și a extins valabilitatea acesteia pentru șase luni, pana pe 15 septembrie, a declarat miercuri o sursa diplomatica, relateaza TASS, informeaza…