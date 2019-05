Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chisinau, în parteneriat cu Teatrul pentru copii si tineret Luceafarul din Iasi organizeaza un miniturneu cu spectacolul Amintiri din copilarie de Ion Creanga în orasele: Causeni, pe 7 mai, ora 15.00, la Casa de Cultura; Cainari, pe 8…

- Titlurile preferate sunt Petrica si Lupul (fantezie muzical-coregrafica dupa Serghei Prokofiev), Amintiri din copilarie dupa Ion Creanga, Motanul incaltat dupa Ch Perrault, Alice in Oglindiria dupa Lewis Carroll, D'ale lui Pacala dupa Petre Dulfu si Ioan Slavici. Efortul extraordinar al echipei artistice…

- Prin arta construiești obiceiuri de gandire esențiale pentru o buna dezvoltare a elevului. Arta hranește creativitatea, inteligența, incurajeaza compasiunea și ii face pe cei mici sa fie buni ascultatori. Acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care la British School of Bucharest (BSB) se acorda…

- Diana Ramadan e cunoscuta ca Rawanne, are zeci de concerte, in fiecare weekend o puteți asculta la Pro FM, dar nu lipsește din sala de sport. A facut ravagii cu piesa "Caliente", numarul 1 in topurile muzicale. A cucerit intreaga lume și are sute de concerte! Pe numele de scena Rawanne, ieșeanca cu…

- Cand te numești Madonna, este probabil greu sa ții evidența tuturor controverselor pe care le-ai declanșat de-a lungul carierei. Sa nu mai vorbim despre petrecerile extravagante pe care le organizezi de ziua ta. Cu toate acestea, regina muzicii pop și-a amintit ca e necesar sa sarbatoreasca 30 de ani…

- Comedie adaptata dupa ”La Menteuse” de Jacques Bricaire si Maurice Lasaygues Traducere: Rodica Baitan. Adaptare: Monica Davidescu, Liviu Lucaci Personajele: Bernard, 50 ani, farmecul anilor grizonati – Aurelian Temisan Isabelle de Rompoingt, creatoare de moda inchipuita peste masura – Monica Davidescu…

- Dupa ce a lansat in urma cu patru luni „Marry Me”, Lambrino revine cu o noua piesa: #LangaTine, insotita de un lyric video. Muzica este compusa de Matei-Anton Vasiliu, Nicoleta Mihaila, Razvan Mihaila, Robert Cristian Nicolae, iar textul este scris de Radu Stanescu. „Eram nerabdator sa lansez #Langatine,…