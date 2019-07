Artiștii orădeni provocați să facă opere de artă din mămăligă Proiectul Gastronom: arta contemporana cu patrimoniu culinar urmarește creșterea nivelului de conștientizare a publicului cu privire la importanța hranei ca parte a patrimoniului imaterial. Asociația CRIES-Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare lanseaza artiștilor bihoreni provocarea de lucra cu mamaliga. Provocarea consta in crearea unor lucrari de arta contemporana care sa investigheze relația dintre cultura și hrana ca parte a patrimoniului imaterial. Vor fi selectați 3 artiști, ale caror lucrari vor fi expuse public și vor ramane in patrimoniul asociației pentru itinerari… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce i s-a cerut sa-i retraga titlul de cetatean de onoare caricaturistului Ștefan Popa Popa’s pentru ca i-a numit pe oltenii veniti la Timisoara „ciurucuri”, primarul Nicolae Robu ii ia partea artistului. El ii gaseste o explicatie pentru cele declarate, spunand ca artistii geniali au cateodata…

- Atenție, șoferi! Evitați zona centrala in acest sfarșit de saptamana. Comisia de circulatie a municipiului Timisoara a aprobat inchiderea traficului rutier in parcarea din Piata Iancu Huniade (Modex) si pe bd.I. C. Bratianu pana la intersectia cu strada Michelangelo, precum si pe str. 20 Decembrie 1989…

- Cea mai noua librarie a Timișoarei, unde va așteapta cel mai inedit, jucauș și prietenos librar, iși deschide porțile sambata, in centrul istoric, pe str. Emanuil Ungureanu, cu multe surprize pentru curioși. „Vino sa savurezi o cafea și o prajitura delicioasa alaturi de noi. Ne va…

- Unul dintre ultimele studii ale Agenției Naționale Antidrog (ANA) privind consumul de alcool, tutun și droguri ilicite in randul elevilor din invațamantul liceal și profesional din județul Timiș releva un procent de 11,1 la suta in ceea ce privește consumul de droguri in randul adolescenților din…

- Mii de oameni au trecut granita sambata in Columbia pentru a cumpara alimente și medicamente dupa ce președintele venezuelean Nicolas Maduro a redeschis unul dintre punctele de frontiera dintre cele doua tari care au fost inchise in

- "Aud in ultima vreme un discurs politic - v-o spun degajat, scos din contextul campaniei electorale - abject. Umbla unii politicieni romani prin tara sa spuna ca problemele noastre vin de la Bruxelles sau altul spune: domne' noi nu avem nimic impotriva UE, dar nu este bine cum este condusa de la…

- Joi dupa-amiaza, in plin centrul Timișoarei s-a consumat un incident sangeros. Casa de schimb valutar de la intersecția bulevardului Revoluției cu strada Piatra Craiului a fost atacata de, se pare, doi indivizi, care au taiat-o pe casiera cu un cuțit. La ora relatarii noastre, organele judiciare efectueaza…

- Centrul de Transfuzie Sanguina din Timișoara iși pastreaza ușile deschise in ziua de marți, 30 mai, și va indeamna, astfel, sa va umpleți ziua, mai ales daca o aveți libera, cu fapte bune. Donand sange! Programul de donare este intre orele 8.00 – 12.00. Miercuri, in data de 1 mai, Centrul de Transfuzie…