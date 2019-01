Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu este bun de plata. Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj au aplicat trei amenzi unitații medicale, in urma unui control care a avut loc la sfarșitul...

- Noul presedinte interimar al ALDE Gorj, Ion Iordache, a anuntat masuri cu alesii locali care nu voteaza asa cum se stabileste la partid. Primii vizati sunt cei doi consilieri de la Targu Jiu, Eduard Ladaru si Dorin Pircalaboiu, care risca...

- Iarna iși va intra cu adevarat in drepturi in perioada urmatoare. Potrivit meteorologilor, minivacanța de 1 Decembrie vine cu ger naprasnic in toata țara. Mercurul din termometre va scadea sub 0 grade in ultima zi din noiembrie, care va fi și cea mai friguroasa. Valul de ger nu va ocoli nici județul…

- Politistii au inceput o ancheta in urma exploziei de miercuri seara dintr-un bloc din Targu Jiu. Deflagratia a avut loc intr-un bloc de pe strada Grivitei. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul ca, in ...

- Noaptea trecuta, pe drumurile naționale administrate de SDN Targu Jiu au acționat 34 de utilaje și au fost raspandite 204 tone de material antiderapant. Se circula in condiții de carosabil umed, izolat zapada tocata, excepție face DN 67 C, Novaci-Ranca, ...

- Noaptea trecuta pe drumurile naționale administrate de SDN Targu Jiu au acționat 34 de utilaje și au fost raspandite 204 tone de material antiderapant, anunța Cristi Tudor, reprezentant al societații. Se circula in condiții de...

- Restaurantele fac deja rezervari pentru noaptea dintre ani. Programul artistic a fost stabilit, iar clientii din Targu Jiu au de unde alege. Revelionul organizat la restaurantul de pe Insulita de Anna Events se anunta a fi unul spectaculos. At...

- Imagini scandaloase au fost postate pe Internet de doi parinti inconstienti care si-au pus copilul in pericol. Totul s-a intamplat pe o strada din Targu-Jiu. Ce merita astfel de parinti ? In imagini, se observa cum tatal unui bebeluș conduce o mașina cu volanul pe partea dreapta, iar cealalta mana…