Artisti sud-coreeni concerteaza in Coreea de Nord

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-Wha, si-a exprimat increderea fata de angajamentul regimului nord-coreean de a renunta la programul nuclear, spunand ca liderul de la Phenian "si-a dat cuvantul" pentru detensionarea situatiei din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul CBS News.

- Consultarile intre oficiali de rang inalt din Coreea de Nord si Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, s-au incheiat sambata, la Stockholm, fara sa se anunte progrese concrete cu privire la un posibil summit Trump-Kim, relateaza AFP.

- Consultarile intre oficiali de rang inalt din Coreea de Nord si Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, s-au incheiat sambata, la Stockholm, fara sa se anunte progrese concrete cu privire la un posibil summit Trump-Kim, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intalniri la nivel…

- Intre 19 si 31 martie, sunt disponibile bilete in pre-sale la pretul de 350 lei (Tribuna), 245 de lei (Golden Ring), 173 lei (Gazon A) si 136 lei (Gazon B). De pe 31 martie si pana la data evenimentului, biletele vor avea costurile de de 350 lei (Tribuna), 270 lei (Golden Ring), 190 lei (Gazon A) si…

- Artiștii populari din Timiș, cu varste intre 6 și 80 de ani, se intrec, in aceasta primavara, la o noua ediție a Festivalului-Concurs „Lada cu Zestre”. Premiile puse in joc insumeaza 21.000 de lei, iar etapa din aceasta saptamana are loc la Dumbravița și Gataia.

- 'Ne-am intalnit in secret cu inalti responsabili nord-coreeni in 14 ocazii. Le-am inteles ingrijorarile si ei le inteleg pe ale noastre', a declarat miercuri eurodeputatul conservator britanic Nirj Deva, intr-o conferinta de presa.Spre a se pune capat tensiunilor cu Coreea de Nord, aceasta…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Luna martie pentru Teatrul Anton Pann este una plina din punct de vedere artistic. Au loc spectacole, repetitii, premiere si alte activitati care se desfasoara la sediul teatrului in parteneriat cu unele institutii. Se repeta intens pentru montarea unei noi piese care speram ca va iesi la rampa in aceasta…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Zi istorica la Phenian; liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a intalnit cu o delegație din Coreea de Sud. Este primul dialog fața in fața, pe care il are Kim Jong Un cu oficiali sud-coreeni.

- Reprezentantii Seulului i-au remis presedintelui nord-coreean o scrisoare din partea omologului sud-coreean iar Kim Jong-Un "ascultand despre intentia presedintelui Moon Jae-In de a organiza un summit (...), a schimbat puncte de vedere (cu trimisii Seulului) si a ajuns la un acord satisfacator",…

- Coreea de Sud va trimite luni o delegatie la Phenian, condusa de directorul de securitate nationala al tarii, pentru discutii cu oficialii nord-coreeni in legatura cu modalitatile de detensionare a crizei din peninsula si pentru a pregati posibila reluarea a dialogului intre Coreea de Nord si SUA.

- Autoritatile rusesti au declansat o investigatie de neglijenta criminala dupa ce cinci muncitori nord-coreeni au fost gasiti morti pe un santier de contructii din sudul Rusiei, potrivit Moscow Times. Aproape 15.000 de permise de munca rusesti sunt emise annual pentru cetateni nord-coreeni.

- Daca sportivii sai au venit acasa cu mainile goale, Coreea de Nord merita insa o medalie pentru talentul diplomatiei sale, subliniaza analistii, care avertizeaza insa ca dezghetul cu Sudul ar putea fi de scurta durata. Defilarea celor doua Corei sub steagul unificarii, strangere de mana istorica intre…

- CAȘTIGATOR FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Seara trecuta, romanii au stat cu sufletul la gura și le-au ținut pumnii preferaților din finala concursului Eurovision Romania 2018. Dupa ce concurenții au performat pe scena Salii Polivalente din Bucuresti, publicul a votat timp de o ora si a ales reprezentantul…

- Moscova s-a pronuntat sambata pentru desfasurarea unor convorbiri directe cu SUA in legatura cu situatia din Coreea de Nord, relateaza Reuters. ''Sunt sigur ca evolutiile dinamice ale actualei situatii din Peninsula Coreeana impun un dialog activ ruso-american pe acest subiect'',…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, era dispus sa aiba o intalnire cu o delegatie de oficiali cu rang inalt nord-coreeni in paralel cu Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, dar aceasta "scurta intalnire" a fost anulata de Phenian "in ultimul moment", a facut cunoscut marti Departamentul…

- Uniunea Muncitorilor Romani din Spania a desfasurat, pe data de 18 februarie 2018, un festival, denumit Tezaur Romanesc, care a avut loc in Recinto Ferial din San Fernando de Henares (provincia Madrid), programat intre orele 11:00 si 21:00. Artistii invitati au fost: Petrica Mitu Stoian, Anca Marginean,…

- Cei 22 de sportivi nord-coreeni trimiși de liderul Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang ar putea ajunge in lagare daca se intorc acasa fara medalii. Potrivit Daily Mail, exista temeri privind intoarcerea la Phenian a delegației nord-coreene care participa la competițiile…

- Englezii de la Daily Mail au facut o dezvaluire incredibila. Sportivii care au reprezentat Coreea de Nord la Jocurile Olimpice pot ajunge la inchisoare, iar motivul este unul uimitor.Kim Jong-un ii poate pedepsi pe cei 22 de sportivi pentru ca nu au cucerit nicio medalie la Jocurile Olimpice. Nu ar…

- Aparitie-soc in timpul meciului de hochei dintre echipa Coreei Unite si Japonia: un imitator la liderului de la Phenian a urcat in tribuna in care se afla grupul de majorete, dupa care a inceput sa danseze si sa faca cu mana spre spectatori. Barbatul care seamana izbitor cu dictatorul nord-coreean …

- Pentru prima oara de la moartea Madalinei Manole, toți artiștii care i-au fost prieteni se vor intalni la captaiul artistei, in Cimitirul Bolovani din Ploiești. La aproape opt ani de la trecerea in neființa a Madalineia Manole și cu o saptamana inaintea spectacolului omagial ”Fata draga” (3 martie,…

- Numerosi sud-coreeni raman prudenti dupa vizita istorica, in Coreea de Sud, a surorii liderului Kim Jong-un, intrebandu-se daca zambetul ei era o promisiune sau doar o operatiune de sarm din partea recii dictaturi nord-coreene, scrie AFP. Kim Yo-jong, care a plecat inapoi in Nord duminica, a devenit,…

- Intr-o depesa despre defilarea militara care a avut loc joi la Phenian, agentia nord-coreeana oficiala de presa KCNA l-a prezentat pe ministrul Fortelor armate Kim Jong-gak ca fiind vicemaresal si director al Biroului Politic General - post care era detinut anterior de Hwang.Biroul Politic…

- Președintele Comisiei pentru cultura, arte și mijloace de informare in masa, deputat PNL Gigel Știrbu, lanseaza un atac dur la adresa Guvernului Dancila.„Mai sunt mai puțin de trei saptamani pana cand ordonanța de urgența prin care se amana depunerea formularului 600 va expira. Acest act normativ…

- Despre rețeaua de hackeri de elita ai lui Kim Jong-un s-au zvonit foarte multe. Se presupune ca 6000 de programatori care lucreaza pentru serviciul de informații nord-coreean ar fi responsabili pentru atacuri la scara mondiala, care au provocat pagube de milioane de dolari. Totul este invaluit in secret.…

- Aproape 300 de actori, coregrafi, cantareți și scriitori au inițiat o petiție pentru modificarea Codului Fiscal. Artiștii susțin ca nu vor depune declarația 600 și ca iși vor asuma riscurile. Printre semnatarii actului se numara actrita Dorina Chiriac, jurnalista Luiza Vasiliu, scriitorul Alex Tocilescu.…

- Coreea de Nord este la doar cateva luni de obtinerea capabilitatii de a lovi teritoriul SUA cu o arma nucleara si trebuie dezrmata, a declarat marti un diplomat american, acesta adaugand ca dezghetul diplomatic manifestat de Phenian fata de Coreea de Sud este o incercare de inselatorie ce nu pacaleste…

- Kim Jong-un și soția sa Ri Sol-ju s-au plimbat noaptea cu un troleibuz nou in Phenian. Cei doi au inaugurat astfel vehiculul care urmeaza sa circule pe strazile din capitala Coreei de Nord, scrie agenția coreeana de știri, KCNA. Din imaginile facute publice, Kim jong-un, care a implinit luna trecuta…

- Presedintele american Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni in Biroul Oval, o intalnire simbolica intr-o perioada de tensiuni intense intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP. Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord…

- Presedintele american Donald Trump a primit vineri transfugi nord-coreeni in Biroul Oval - o intalnire foarte incarcata simbolic intr-o perioada de tensiuni puternice intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP.

- Președintele SUA Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni în Biroul Oval. Aceasta a fost o întâlnire simbolica într-o perioada de tensiuni intense între Washington și Phenian.

- Seara trecuta a fost una cu totul speciala la Casa de Cultura Dacia din Mioveni. Acolo a avut loc un spectacol dedicat lui Ion Luca Caragiale. Spectacolul a fost sustinut de catre micii actori din cadrul Trupei Clubul Veseliei si cei de la Estrada Mioveni. Micutii au prezentat spectacole si schite…

- Schiorii sud-coreeni au luat avionul cu destinatia Coreea de Nord, miercuri, cu cateva zile inainte de debutul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, pentru a se antrena alaturi de rivalii lor, cu un zbor direct rarisim intre cele doua tari vecine, informeaza AFP. Acesta este ultimul…

- Organizatorii galei Grammy, criticati in mod regulat pentru lipsa de deschidere, ar putea opera modificari in acest sens, premiind mai multi artisti de hip-hop, un gen care incepe sa domine industria muzicala din Statele Unite ale Americii, transmite AFP.

- Regimul de la Phenian a transportat anul trecut carbune in Rusia, de unde a fost apoi exportat in Coreea de Sud si Japonia, in pofida sanctiunilor ONU in acest sens, au declarat trei surse din cadrul serviciilor de informatii europene, pentru agentia de stiri Reuters.

- Moon Jae-In, președintele Coreei de Sud, a declarat, luni, ca ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a se asigura ca discuțiile inter-coreene vor duce la un dialog între Washington și Phenian în privința programului nuclear nord-coreean.

- Ansamblul folcloric ”Rapsodia vultureana” va participa, vineri, la o noua etapa a competiției ”Duelul Ansamblurilor”, care va avea loc in cadrul emisiunii ”La Maruța” de la ProTv. Acesta a fost acceptat intr-o noua etapa a emisiunii dupa ce, in noiembrie 2017, membrii sai au dansat pentru prima oara…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat in cursul unei reuniuni a Consiliului pentru neproliferare nucleara ca JCPOA - acronimul englez al acordului semnat in iulie 2015 - reprezinta un succes diplomatic foarte important. "Esecul JPCOA, in special din cauza uneia dintre parti…

- Este un spectacol despre nemurire pentru ca Madalina Manole va ramane mereu in amintirea celor care au iubit-o și carora li s-a dedicat, prin cantec. Plecand prea devreme din lumea pe care a iubit-o, ea a zdrobit multe inimi, iar pentru mulți dintre cei care au cunoscut-o și au apreciat-o, amintirea…

- Preselectia Eurovision Romania - in care sunt prezentate toate piesele inscrise la editia din acest an a concursului muzical - va fi transmisa, in premiera, la TVR 1, vineri, sambata si duminica, de la ora 21.00, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. Un prim rezultat,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca in mod cert ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv, informeaza site-ul postului France 24.

- Prezentatorul de televiziune a reacționat vehement cu privire la artiștii din Romania care incaseaza sume fabuloase de la primarii pentru a susține un concert. In urma cu ceva timp, celebra cantareața Andra a fost in centrul atenției dupa ce s-a aflat ca a avut un contract fabulos cu o primarie locala,…

- Una dintre cele mai importante stiri la nivel mondial ale acestui inceput de an au in prim-plan Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud), care vor debuta pe 9 februarie. Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, a vorbit in prima zi a anului 2018 despre posibilitatea participarea…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- Salariile bugetarilor din domeniul administratiei publice si sanatatii si veniturile angajatilor din domeniul activitatilor de spectacole au avut cea mai buna dinamica e evolutiilor salariilor in 2017, in timp ce evolutii sub medie s-au inregistrat in domeniile fabricarii produselor din tutun, telecomunicatiilor…