- Banca Naționala a Romaniei a anunțat ca a finalizat o licitație pentru un serviciu de acordare credit in vederea finanțarii unor obiective de investiții, respectiv achiziționarea de mașini de tiparit și a unui sistem de fabricare a formelor de tipar, in valoare de maxim 16.000.000 euro.

- Oficialii SSC Farul Constanta, echipa de fotbal aflata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, au anuntat astazi, intr o conferinta de presa, organizarea unei actiuni caritabile in sprijinul fostului portar al FC Farul Ion Anton, care sufera de o boala incurabila cancer in faza a doua . In acest…

- Simularea examenului de evaluare nationala se desfasoara fara probleme in Bucuresti, profesorii supraveghetori fiind inlocuiti in cateva scoli unde cadrele didactice din FSLI au boicotat examenul, spun reprezentantii Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB).Citeste si: Deputatul…

- In teatrul romanesc simbolul lunii martie e altul. E luna cand facem totul pentru artistii nostri. E luna cand sarbatorim Ziua Mondiala a Teatrului in modul cel mai firesc cu putinta: pe scena, in sala de spectacol, in spatele scenei, pentru a oferi un ajutor acelora care, din diferite pricini, au renuntat…

- Teatrul „Matei Vișniec” Suceava se alatura și in 2018 generoasei campanii UNITER „Artiștii pentru artiști”. Incasarile spectacolului programat pe 8 martie, Zadarnicele chinuri ale dragostei, dupa William Shakespeare, regia Alexandru Bogdan, vor fi virate in Fondul de Solidaritate Teatrala. Pentru ca…

- Obstacolele pe care le intampinam in viața ne fac de cele mai multe ori puternici și este foarte important sa invațam din experiențele neplacute prin care trecem. Astrele ne dezvaluie ce cu ce fel de probleme se vor confrunta semnele zodiacale și ce fel de invațaturi ar trebui sa traga din acestea.

- Viitorii oameni de afaceri participa la o competiție a carei finala va avea loc la Timișoara. Elevii care au planuri de afaceri pentru firmele de exercițiu inființate in unitațile de invațamant participa la o competiție in care iși prezinta aceste strategii.

- In acest an se desfasoara cea de-a XVII-a editie a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, prin care se doreste sensibilizarea opiniei publice cu privire la situatia unora dintre seniorii scenei romanesti, care se confrunta cu probleme materiale ori de sanatate. Uniunea Teatrala din Romania (UNITER),…

- Giurgiuvenii prezenti miercuri seara la Teatrul ,,Tudor Vianu”, la spectacolul caritabil organizat de Organizația Județeana ALDE Giurgiu, in colaborare cu TLDE s-au bucurat de un spectacol plin de culoare, muzica si dans. Artistii au stralucit pe scena teatrului, sala mare dovedindu-se a fi neincapatoare.…

- Uniunea Teatrala din Romania - UNITER desfasoara, in luna martie, cea de-a 17-a editie a campaniei nationale "Artistii pentru artisti", realizata in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara. ''Campania vine in sprijinul oamenilor de teatru care au nevoie de…

- Robert Arotariței, din clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava, și Diana Puițau, din clasa a XI-a, de la Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului, s-au calificat la faza naționala a Olimpiadei de lingvistica „Solomon Marcus", competiție ...

- Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea din acest post strategic din cadrul CDU luni. Succesorul sau va fi desemnat in cadrul unui congres exceptional, prevazut la 26 februarie. Considerat un apropiat al Angelei Merkel,…

- Conducerea Politiei Romane se afla in proces de consultare cu unitatile centrale si teritoriale, precum si cu organizatiile sindicale si profesionale, in vederea adoptarii celor mai bune solutii care vor asigura un serviciu politienesc permanent, dar si respectarea drepturilor personalului privind…

- Premierul Pavel Filip va participa la Conferința pe probleme de securitate de la Munchen, Germania.Printre subiectele discutate la conferinta se numara rolul Uniunii Europene in pastrarea echilibrului mondial, pozitia ei fata de Federatia Rusa si Statele Unite ale Americii, criza

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom,

- "Maestrul Mircea Diaconu nu mai vrea sa candideze anul viitor (n.r. - pentru un nou mandat de europarlamentar). Ar trebui sa facem o petiție naționala pentru a-l ruga sa mearga in continuare in Parlamentul European. Este obligat de țara lui sa mearga acolo. Nu este prima data cand maestrul a intors…

- Șomajul și corupția – acestea sunt cele mai mari probleme cu care se confrunta cetațenii din Republica Moldova. Cel puțin asta arata un sondaj facut de compania Magenta, la solicitarea Centrului de Informare și Documentare NATO din RM.

- La 65 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Iuliu Maniu, propun sa supunem analizei o perioada mai puțin cunoscuta din viața marelui om politic roman. Continuator al memorandiștilor și personalitate de seama a vieții politice romanești interbelice, Maniu a reprezentat un important factor al rezistenței…

- O vaca din rasa limousine a reusit sa evadeze in timp ce era transportata spre abator si s-a refugiat intr-o padure din Olanda unde traieste de peste o luna, declansand un elan de solidaritate din partea internautilor olandezi, care au luat hotararea de a o salva, informeaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Junioarele vor participa la un cantonament centralizat in perioada 31 ianuarie – 9 februarie si vor disputa doua partide amicale cu echipa de senioare a clubului Antalyas-por, conform urmatorului program: 4 februarie, ora 17:00: Antalyaspor – Romania U17 6 februarie, ora 17:00: Antalyaspor – Romania…

- Partidul Miscarea Populara reintroduce in Parlament initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac a anunțat ca formațiunea va incepe o campanie nationala pe acest subiect, pentru ca cei aproape 10 milioane de romani care au iesit in strada…

- Fundatia Bertelsmann sugereaza ca scolile sa incurajeze profesorii - in majoritate femei - sa creasca norma didactica, in conditiile in care 40% dintre acestia activeaza in prezent part-time.

- GapMinder, fond de investitii de capital de risc care vizeaza startup-uri inovatoare din Romania, isi anunta intrarea pe piata locala, cu un buget initial de 26 milioane de euro. Fondul va investi in urmatorii ani in firme aflate in faza de seed sume de pana la 1 milion de euro si, potential, inca 3…

- Numit antrenorul echipei nationale de tineret a Romaniei la noi ani dupa ce a renuntat la postul de selectioner al echipei de senioare, Gheorghe Tadici isi propune sa califice “tricolorele” mici la editia din acest an a Campionatului Mondial de handbal, programat in perioada 1 – 18 iulie, in Ungaria.…

- Omul modern sta peste 8 ore la birou, in fața unui calculator. Dincolo de afectarea vederii, mai sunt cateva probleme serioase, care se rasfrang asupra starii noastre de sanatate. Citeste si: Florin Calinescu, atac FARA PRECEDENT la adresa lui Iohannis dupa desemnarea unui premier de la PSD:…

- Loteria bonurilor fiscale din 2018- Fondul se repartizeaza la nivelul de 1.000.000 lei pentru fiecare extragere lunara si se majoreaza cu sumele necesare rotunjirii valorii castigului aferent unui bon fiscal. Potrivit proiectului citat, extrageri ocazionale vor avea loc in 8 aprilie (de Paste,…

- PSD a castigat alegerile din 2016, dar in numai un an a schimbat deja un prim ministru, Sorin Grindeanu, dupa ce o prima nominalizare pentru postul de premier - Sevil Shhaideh - fusese respinsa. In aceste conditii, daca PSD ii retrage acum sprijinul lui Mihai Tudose, iar acesta demisioneaza, ar trebui…

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) se va deplasa, de urgenta, la Sevilla, pentru a analiza cazul comunitatii romanesti din localitatea spaniola Pedrera, afectata, recent, de proteste, in urma unui accident, informeaza un comunicat al MRP transmis redacției STIRIPESURSE.RO."In…

- Legendarul muzician britanic Eric Clapton, in varsta de 72 de ani, a declarat intr-un interviu ca vrea sa continue sa lucreze, dar este dificil pentru el, pentru ca auzul ii este afectat.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la adresa ambasadorului Germaniei in Romania: ' Sunteti IPOCRIT si reprobabil...'…

- Fondul de campanie al lui Vladimir Putin, care este nominalizat pentru președinția rusa pentru al patrulea mandat, a atins pragul maxim admis prin lege – 400 de milioane de ruble (5,8 milioane de euro), a anunțat Comisia Electorala Centrala a Rusiei (CECR). Banii pentru fondul Putin au fost stransi…

- Celor din zodia Berbec le vor merge la suflet niște cuvinte de apreciere sau de incurajare și vor schimba poate abordarea unui proiect ambitios. Se poate sa vorbeasca deschis cu ființa iubita despre planurile de viitor și, daca asa este situatia, despre legalizarea relației.

- Berbec - Ei trebuie sa invete sa vorbeasca pentru ei insisi si sa se accepte asa cum sunt. Taur - Trebuie sa invatati sa acceptati lucrurile asa cum sunt si sa gasiti o modalitate de a va usura provocarile.

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire in fiecare clipa. Un studiu realizat in Marea Britanie arata insa ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul sarcinii.

- Unul dintre cei mai buni jucatori romani, legitimat la un club cu tradiție din Turcia, pare sa nu aiba chiar cea mai buna perioada a vieții, el fiind surprins, zilele trecute, in ipostaze care ridica semne de intrebare cu privire la forma lui fizica.

- Din cauza profesiei, Paula Seling se confrunta cu probleme de sanatate, despre care a vorbit de curand. Iubeste sa cante si sa fie pe scena, fapt pentru care artista nu lasa sa se vada acest lucru in concertele si in spectacolele pe care le sustine.

- Mihai și Gabriel Bujor participa cu naționala Romaniei la un turneu internațional din Elveția, intitulat Yelow Cup. Naționala de handbal masculin a intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru startul preliminariilor Campionatului Mondial din 2019. Sub comanda lui Xavier Pascual Fuertes, tricolorii…

- Iata care sunt acestea si ce trebuie sa faci pentru a le preveni, potrivit sfaturilor dr. Melinda Ring, director medical la Osher Center for Integrative Medicine de la Universitatea Northwestern. Tulburari stomacaleIn perioada Sarbatorilor, oamenii au tendinta de a exagera cu mancarea.…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) organizeaza, duminica, o extragere speciala a Loteriei Bonurilor Fiscale, unde vor participa bonurile emise in perioada 1 aprilie - 8 decembrie 2018, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, joi, AGERPRES. 'La extragerea ocazionala…

- Mihai Bujor Frații Mihai și Gabriel Bujor se afla, cu lotul național de seniori, intr-un stagiu de pregatire la Barcelona, in perioada 18-23 decembrie. Naționala de handbal va susține doua stagii de pregatire, la Barcelona și Calarași, la finalul lui decembrie și inceputul lui ianuarie, pentru ca Xavi…

- Probleme imense pentru patru dintre cei mai cunoscuti, dar si bine cotati fotbalisti romani. Au ramas someri chiar inaintea sarbatorilor de iarna. Acestia au fost dati afara de la Karabukspor, iar clubul risca falimentul. Cea mai mare colonie romaneasca din strainatate s-a facut țandari.Citește…

- Peste 60% din companii ar avea probleme financiare daca indicele ROBOR ar crește peste nivelul de 4%. Un raport al BNR arata care sunt dificultațile pe care le intampina companiile romanești.

- Actorul de comedie Costi Dita (37 de ani), cunoscut pentru rolul lui Giani din „Las Fierbinti“, a anuntat ca nu mai poate lua parte la cele trei show-uri de stand-up comedy, pe care urma sa le sustina alaturi de Mihai Bobonete, Adrian Vancica si Mihai Rait in zilele de 18, 19 si 20 decembrie la Sala…

- Handbalistele CSM Bistrița pun la bataie – in cadrul unei licitații speciale – un tricou de joc cu autografele tuturor jucatoarelor. In ultimele ore, de cand bistrițenii au inceput sa participe la licitație – prețul tricoului a ajuns la 600 de lei. Cel care ofera aceasta suma este președintele CJ, Emil…

- Ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, a declarat vineri, 15 decembrie, ca propaganda ruseasca este o problema pentru Republica Moldova, dar tara se confrunta si cu probleme de control intern asupra mass-mediei, referindu-se la faptul ca 80% din posturile de televiziune nationale sunt detinute de…

- Aceste probleme le rezolva numai geniile. Tie cate secunde ti-a luat? Ce are luna DECEMBRIE, dar nicio alta luna nu are? Ar putea fi 31 de zile? Nu, mai sunt si alte 6 luni care au 31 de zile. Ar putea fi Craciunul? Da, dar nu despre asta este vorba. Doi barbati joaca sah. Au…