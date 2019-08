Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 17 august 2019, de la ora 16.00, in Sala de expoziții de la parterul Castelului Karoyi din municipiul Carei va avea loc vernisajul expoziției de fotografie „Friss kedvenceink”(Noile noastre preferințe) a Clubului Foto „Helios-Art” din Nyiregyhaza. Expoziția va fi deschisa publicului in perioada…

- O expozitie inedita de arta grotesca, cu piese realizate de 63 de artisti plastici din Romania si Ungaria, a fost inaugurata la Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea, piesele fiind selectionate dintr-o colectie unica in Europa, detinuta de o Galerie de Arta din Ungaria.

- Untold este cel mai mare festival de muzica din Romania. A 5 a editie a festivalului are loc in perioada 1 4 august 2019. Unul dintre cei mai asteptati artisti ai festivalului UNTOLD, Armin van Buuren, a avut aseara un show exclusiv, realizat special pentru editia aniversara din acest an.Artistul si…

- O galerie de arta contemporana a fost deschisa joi, 25 iulie, intr-un sat din judetul Gorj. „Filip Art“ se afla in incinta locuintei scriitorului si colectionarului de arta Vasile Vasiescu.

- Ripensia s-a reunit azi pentru urmatorul sezon, anuntat deja ca un nou an de tranzitie. Ramas la echipa in ciuda obiectivului mai putin spectaculos in editia 2019-20, Alexandru Pelici i-a avut la dispozitie pe jucatorii transferati pana acum in aceasta vara, dar si o serie de juniori si tineri primiti…

- Ieri, 22 iunie 2019, de la ora 15.00, in Sala Cavalerilor a Castelului Karolyi din municipiul Carei a avut loc vernisajul expoziției de fotografie a fotoclubului Varadinum din Oradea. In cadrul evenimentului au luat cuvantul Bikfalvi Zsolt, vicepreședintele Fotoclubului „Vasile Venig Laszlo” Carei și…

- Sambata dimineata a avut loc, la Buftea, Supercupa Romaniei U17 jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2002 , intre FC Viitorul U17 campioana Romaniei si LPS Banatul Timisoara U17 castigatoarea Cupei Romaniei .Potrivit academiahagi.ro, din cauza faptului ca generatia 2002 2003 a Viitorului se afla in aceasta…