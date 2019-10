Artista, vloggerita si actrita, la doar 17 ani – BIBI lanseaza single-ul „De obicei”

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu, unul dintre cei mai talentati artisti din Romania, nu inceteaza sa-si surprinda fanii, iar toamna aceasta isi lasa „urmele” online si offline cu o noua piesa incarcata de sensibilitate. Melodia „Urmele” a fost compusa de catre Liviu Teodorescu, iar povestea din spate este, cu siguranta,…

- Piesa reprezinta o colaborare cu Lettty, tanara artista laureata a mai multor festivaluri internaționale și este compusa de Kalif, videoclipul fiind regizat de Alex Marica. Piesa “Iubește-ma și atat” este o melodie de dragoste prin care vreau sa inspir oamenii in a se iubi necondiționat și sincer indiferent…

- Tallina, pe numele real Andreea Catalina Tuca, lanseaza „Indigo”, al doilea single din cariera sa. Piesa este scrisa și compusa de Dorian Oswin, iar orchestrația e realizata de Kalin Velev. Regia videoclipului este semnata de catre Daniel Libeg. „Abia așteptam sa lansez Indigo. Este o piesa pentru toata…

- Lansata recent, piesa “EȘTI” a trupei Freestay, a strans deja aproape 100.000 de vizualizari și comentarii in mediul online. O piesa fresh, cu un sound nou și demna de coloana sonora a unui film de dragoste, piesa spune povestea incercarilor prin care fiecare cuplu ajunge sa treaca la un moment dat.…

- Piesa „Otra Vez” este o coproducție Voices Media & MOB Records și este primul single extras de pe albumul „PHOENIX“ ce urmeaza a fi lansat in toamna acestui an, un material exclusiv in limba spaniola. Albumul conține 10 piese și din data de 3.09.2019 va fi disponibil in toate magazinele online. Noul…

- Katy Perry lanseaza cel de-al doilea single, „Small Talk”, o piesa sinonima cu durerea venita in urma recunoașterii și conștientizarii faptului ca o desparțire lasa in urma o ruptura emoționala, ce se ascunde printre discuții redundante și un sentiment apasator de jena. Ideea principala a piesei este…

- La inceputul lunii august și in plina vara, Francisca lanseaza o piesa latino, potrivita pentru sezonul petrecerilor la piscina și nu numai. Francisca canta pentru prima data in limba spaniola și asigura ritmurile caliente alaturi de artistul sud-american LiToo. „Muzica latino nu va muri niciodata,…