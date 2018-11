Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul Daniel Cristian Martin a obtinut doua medalii de argint in probele de 100 si 200 m spate, din cadrul Jocurilor Olimpice de Tineret, si la sosirea pe aeroportul Otopeni a declarat ca la JO 2020 de la Tokyo isi doreste o performanta si mai buna Nascut la Bucuresti, dar lansat…

- Competiția „Boiliesmania” are o tradiție onoranta, pe apele lacului Tancabești. Ediția din acest an a durat exact patru zile și patru nopți, incheiate. Adica 96 de ore, batute pe muchie. A inceput la 10 octombrie, ora 10 dimineața și s-a incheiat duminica, 14 octombrie, la aceeași ora. De ce pescarii…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in august 2018, au totalizat 33,779 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 161,55 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In luna august, erau inregistrati 209.094 de beneficiari…

- Este vorba despre rezultatele obținute de elevii care au susșinut Bacalaureatul in sesiunea din august, rezultate care claseaza județul Giurgiu la coada clasamentului național, pe penumltimul loc, din punct de vedere al ratei promovabilitații. Iata ce anunța Ministerul Educației Naționale: ”Rata de…

- Alunecarile de teren fac tot atatea pagube in Romania cat inundațiile, deși numarul de dosare este de patru ori mai mic, a declarat, intr-un interviu pentru Libertatea, Nicoleta Radu, directorul general al PAID Romania, compania care se ocupa de asigurarile obligatorii ale locuinței. Aceasta a afirmat…

- Rata de promovare in a doua sesiune a examenului de Bacalaureat este de 26,9% si nu s-a obtinut nicio medie de 10, iar rata de reusita in Capitala este de 26,65%, informeaza Ministerul Educatiei Nationale. Potrivit unui comunicat remis sambata AGERPRES , rata de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie…

- Ca urmare a apariției in spațiul public a unor informații incorecte, D.S.V.S.A. Giurgiu face urmatoarele precizari: In Romania Pesta Porcina Africana evolueaza in 10 județe: Satu-Mare, Salaj, Bihor, Tulcea, Constanta, Braila, Ialomița, Galați, Calarași și Ilfov. In județul Salaj au fost confirmate numai…