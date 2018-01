Stiri pe aceeasi tema

- Pele, legenda fotbalului brazilian, este internat intr-un spital din tara sa dupa ce si-a pierdut cunostinta joi dimineata din cauza oboselii accentuate, a anuntat vineri Asociatia Ziaristilor de Fotbal...

- Pele, considerat a fi cel mai bun jucator de fotbal al tuturor timpurilor, se confrunta cu probleme de sanatate. La cei 77 de ani ai sai, fostul fotbalist brazilian a fost internat la un spital din Brazilia...

- Patronatele iau pozitie in ceea ce priveste Ordonanta de Urgenta a Guvernului care se refera la premiile ANAF din amenzi. Reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) sunt de parere ca OUG 116/2017 incalca articolul 56 alin. (1) din…

- Exatlon / Kanald. Problemele de sanatate ale Claudiei Pavel, alias Cream, se agraveaza, iar solista, care se afla în Republica Dominicana, la show-ul “Exatlon&", a ajuns de urgenta la spital.

- Claudia Pavel a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici la Exatlon. Din pacate, mușcaturile de țanțar s-au infectat, astfel ca artista a avut nevoie de ajutorul medicilor. Din pacate, luni seara, echipa „Faimoșii” au fost nevoiți sa lupte impotriva „Razboinicilor” , fara Claudia Pavel…

- Doua persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc ieri în localitatea Beșalma, UTA Gagauzia. Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), un barbat în vârsta de 61 de ani și o femeie…

- Dupa ce a petrecut in noaptea dintre ani, Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital unde a fost supus unei operatii dificile. Sotia sa este din ce in ce mai ingrijorata de starea de sanatate a fostului edil si marturiseste ca se simte rau.

- O tanara de 20 de ani a ajuns la spital de cateva sute de ori, dar nu i-a facut pe medici sa o ia in serios aproape niciodata.A Abia cand a fost la un pas de moarte aceasta a reusit sa le atraga atentia celor din spital.A

- Momente de panica pentru Madalina Ghenea. Frumoasa romanca a ajuns de urgenta la spital dupa ce a cazut pe scari si s-a lovit puternic la spate. Madalina a avut parte de o noapte cumplita și spera ca nu va avea nevoie de operație, pentru ca starea ei sa se imbunatațeasca. Superba satena si-a alarmat…

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- Revelionul a fost o sabie cu doua taișuri pentru Oana Lis, care a trebuit sa iși vada soțul transportat de urgența la spital. Oana a vorbit despre momentele dificile, menționand faptul ca o noapte de Revelion puțin prea distractiva a facut ca lui Viorel sa i se faca rau. La cererea fostului edil, acesta…

- Cel mai cunoscut colindator al României a ajuns joi seara, de urgenta, la spital! Stefan Hrusca a acuzat, initial, o raceala, dar, ulterior, starea lui de sanatate s-a agravat, motiv pentru care a fost dus la spital.

- Monica Tatoiu a ajuns, miercuri, pe mainile medicilor, dupa ce a suferit un grav accident de schi in Italia. Vedeta a avut parte de o intervenție chirurgicala și, pentru a avea mai mult curaj, le-a cerut fanilor sa se roage pentru ea.

- Mirela Vaida trece prin niste momente delicate, de cand baietelul sau, Vladimir, este bolnavior. Prezentatoarea TV a ajuns din nou la spital cu micutul, unde i s-au facut perfuzii. Mirela Vaida a avut parte de o zi agitata ieri, iar in loc de buna meritata odihna, a primit o veste trista. Dupa ce a…

- Vica Blochina a suferit un accident in Asia si a ajuns de urgenta la spital. In urma unei probe, blondina s-a accidentat si un picior i s-a umflat foarte tare, motiv pentru care a fost transportata rapid pentru a fi vazuta de un medic.

- Mama lui Denis Alibec a rupt tacerea si a spus adevarul despre problemele de sanatate ale fotbalistului. Femeia a facut marturisiri sfasietoare, dezvaluind ca fiul ei se dedica intru totul sportului, in ciuda problemelor grave de sanatate.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, o explozie neurmata de incendiu s-a produs, duminica dimineata, intr-o garsoniera aflata la parterul unui bloc din Campulung. Un barbat de 33 de ani a suferit arsuri la maini si la fata si a fost transportat…

- Un microbuz cu sase persoane s-a rasturnat, sambata, in afara partii carosabile, pe Drumul National 17. Doua dintre persoanele implicate au fost transportate la spital pentru ingrijiri...

- Senatorul american John McCain, care sufera de un grav cancer cerebral, s-a internat in spital miercuri, in apropiere de Washington, pentru ingrijiri medicale dupa "efecte secundare normale" ale tratamentului sau, a informat biroul sau, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: ULTIMA…

- Petronela, fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer, a fost transferata de urgenta la un alt spital, dupa ce instanta a decis sa-i oblige pe parinti sa fie de acord cu tratamentul. Micuta a ajuns de la Iasi la Timisoara si a fost supusa mai multor analize pentru a se afla in ce stadiu este boala ei…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vrancea, Florin Olaru, incendiul a fost anuntat de personalul medical in jurul orei 7.10. Focul se manifesta in camera vestiarelor din cadrul fpitalului, fum dens fiind pe casa scarii si in locul in care ardea. Potrivit lui Olaru, la locul interventie…

- La 4 minute dupa revenirea de la cabine ale celor de la Gaz Metan și CSU Craiova, Kelici și Darius Olaru s-au dat cap in cap la un duel aerian, iar jucatorul medieșenilor a avut serios de suferit. Ambulanța a intervenit pe teren pentru a-l pune gulerul cervical lui Olaru, care nu s-a mai putut ridica…

- Incident neobișnuit la o școala. 22 de elevi au ajuns la urgența, dupa ce in clasa s-a pulverizat spray paralizant. Incidentul s-a produs la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Radauți.

- Diana Bișinicu, de urgența la spital dupa ce s-a ranit la ochi.Totul s-a intamplat in timpul filmarilor pentru noul videoclip. Artista nu și-a mai putut ține ochii deschiși și a ajuns pe mana medicului. Invitata in cadrul emisiunii „Rai da buni”, Diana a povestit chinul prin care a trecut din cauza…

- Accident rutier pe DN 22, in afara localitatii Ramnicelu, impact intre un auto si arborii de pe marginea drumului.Din primele date sunt 2 victime, constiente care au fost preluate de ambulanta si transportate la spital de o Ambulanta si de un echipaj SMURD. La fata locului se afla echiapje ale IPJ Buzau…

- Caz socant in Germania. O cladire in care stateau romani si moldoveni a fost incendiata intentionat. Totul s-a intamplat intr-un imobil din localitatea Bergkamen, langa Dortmund, in care figurau cazate peste 40 de persoane, dintre care 33 de romani. Imobilul a ars noaptea trecuta.

- Brigitte Sfat a ajuns de urgenta la spital, in aceasta dimineata. Bruneta a postat o imagine de pe patul de spital, in care apare cu o branula in mana, dar nu le-a spus prietenilor ce a patit.

- Shakira a fost dusa de urgența la spital, dupa ce a facut hemoragie la nivelul corzilor vocale. Medicii i-au prescris un tratament, iar vedeta s-a întors acasa. Acum, însa, aceasta a trebuit sa mearga la un control, iar Gerard Pique i-a sarit în ajutor și i-a fost șofer.…

- Dan Ciotoi, solistul formației generic, trece prin clipe cumplite. Acesta a ajuns pe mțna medicilor și este suspect de cancer. Dan Ciotoi, care anul acesta a fost implicat intr-un accident rutier , este cunoscut publicului din țara noastra drept solistul formației Generic, alaturi de care a susținut…

- Un numar de 17 persoane au fost transportate la spital pentru investigatii suplimentare, in urma accidentului care s-a produs, luni dupa-amiaza, in judetul Maramures, fiind implicate un autobuz si un autocamion. Doua dintre persoane sunt in stare mai grava, dar constiente.Potrivit reprezentantilor…

- O celebra cantareata autohtona a ajuns de urgenta la spital dupa ce a suferit un accident grav. Este vorba despre Andreea Banica. Artista a avut accident dupa ce unul dintre dansatori a lovit-o, din greseala, cu microfonul in dinti.Citeste si: Lovitura dura a lui Mihai Tudose pentru Liviu…

- Un accident rutier s-a produs, luni, in localitatea Vadul Izei, din judetul Maramures, fiind activat Planul Rosu de interventie. Din primele informatii s-au ciocnit un autobuz cu circa 50 de persoane si un TIR, mai multe echipaje fiind trimise la locul accidentului.

- Actrița Cristina Stamate a fost gasita in stare de inconștiența la locuința sa. Ambulanța a fost solicitata la domiciliul Cristinei Stamate, aproape simultan cu intervenția ISU de la locuința Stelei Popescu.

- Ambulanța a fost solicitata la domiciliul Cristinei Stamate, aproape simultan cu intervenția ISU de la locuința Stelei Popescu. Celebra actrița Cristina Stamate avea tensiunea prabușita și a fost gasita leșinata. Ea a fost transportata de urgența la Spitalul Floreasca. -se actualizeaza-

- Pepe a trecut, zilele acestea, prin momente cat se poate de dificile. Mai exact, tatal sau, Ion Talent, a fost operat de urgența, pe cord deschis, el fiind subiectul unei intervenții de natura sa ii salveze viața. ”Da, tata a fost operat, la Balotești, la clinica de acolo. A avut nevoie de un triplu…

- Un barbat a suferit arsuri grave, intr-un incendiu izbucnit vineri la parterul unei case din Sectorul 2 al Capitalei, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. In interiorul casei se simte miros puternic de gaze, insa primele informatii nu confirma daca a fost vorba de o…

- Viorel Lis are, din nou, probleme grave de sanatate. Fostul primar al Capitalei a ajuns de urgența la spital in miezul nopții, simțindu-se foarte rau. Soția sa, Oana Lis , care la randul ei a trecut printr-o perioada dificila din punctul de vedere al sanatații, i-a fost alaturi in fiecare moment. In…

- Anca Serea a ajuns, luni seara, de urgenta la spital si a fost pusa pe perfuzii. Vedeta este ingrijorata dupa ce a aflat diagnosticul pus de medici. Anca Serea a aflat ca are anemie, dar din fericire se simte mai bine acum, scrie wowbiz.ro „Sunt bine, am niste probleme legate de anemie, dar starea mea…

- Acuzații grave la școala din Piatra Fantanele, județul Bistrița Nasaud. Elevii se plang ca sunt terorizați de o invațatoare. Unul dintre ei a ajuns la spital iar parinții au cerut ajutorul unui psiholog. Au facut și plangere la Poliție.

- Bianca Dragusanu si Victor Slav au tras o sperietura zdravana. Cei doi prezentatori TV au ajuns, weekendul trecut, de urgenta la spital cu fiica lor, in varsta de numai un an si jumatate.

- Fiul fostului judecator din targu Jiu, Catalin Maruța, a cazut pe scari cu fetița in brațe. Realizatorul TV a povestit cum s-a intamplat totul și de ce a ajuns la spital. Desi a cazut si s-a lovit puternic, el nu i-a dat drumul micutei Eva, care s-a ales doar cu o mica sperietura. „Tantalau……

- Catalin Maruta nu a scapat-o din maini pe Eva, dar a fost nevoit sa mearga imediat la medic. Pedeta trebuie sa poarte o orteza la piciorul stang. ANDRA a izbucnit in lacrimi, IN DIRECT. Ce spune despre Catalin Maruta: "O casnicie este si despre compromisuri!" "Ce sa se intample, am…

- Cuptorul covrigariei din capatul Bulevardului Transilvaniei, a luat foc sambata. Detașamentul Alba al Inspectoratului pentru Situații de Urgența a intervenit pentru stingerea focului izbucnit la un cuptor. Potrivit ISU, funinginea de pe horn și tubulatura a luat foc. Nu au fost victime.

- Simon Cowell are 58 de ani si ajuns la spital dupa ce a cazut pe scarile din propria casa in timp ce avea in mana un cana cu lapte fierbinte.Potrivit apropiatiilor, artistul ar fi vrut sa bea acea cana cu lapte pentru ca nu putea dormi. Juratul și creatorul emisiunii „X Factor” a fost…

- Jurnalista Mara Banica trece prin momente cumplite. Aceasta a ajuns de urgenta la spital, fiind bagata iimediat in sala de operatii. In urma cu un an, aceasta a ajuns de urgenta la spital, din cauza unor dureri cumplite provocate de sinuzita.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca, in cazul femeii din Dolj, care a fost transportata la spital cu duba, a fost trimisa o ambulanta, mentionand ca este posibil ca cele doua ...

- Inca de la primele ore ale diminetii, Anca Serea a mers de urgenta la spital! Ca o mama grijulie si o femeie care vrea sa previna aparitia oricarei afectiuni, vedeta a mers sa-si faca un set de analize amanuntit, conform Antena Stars.

- Sapte copaci au cazut pe mai multe masini, iar un panou s-a desprins de pe fatada unui bloc din Capitala, din cauza vantului puternic din ultimele ore, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, anunta mediafax.ro.