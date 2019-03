Stiri pe aceeasi tema

- Dani Otil este unul dintre cei mai indragiti barbati din showbiz-ul romanesc, iar toata lumea stie despre el ca este un fan infocat al sportului. Insa, intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, matinalul a facut cateva dezvaluiri surprinzatoare.

- De cand si-a pierdut tatal, viata lui Annes s-a schimbat radical! Artista a trecut cu greu peste perioada cumplita si a vorbit despre parintele sau, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Acum are o cariera de succes, o familie superba care in curand va primi cu brațele deschise un nou membru, dar in trecut, Gabriela Cristea a fost și ea dezamagita. Indragita prezentatoare de la Antena Stars a facut o confesiune emoționanta in timpul emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi”.

- Carmen Șerban a avut un șoc atunci cand a aparut informația ca a murit. Familia și prietenii au sunat-o imediat, iar artista nu ințelege ce a fost in capul celui care a dat o astfel de informație. "Avem și noi familii, dar ai mei s-au obișnuit deja cu mizeriile astea. Pentru click-uri, oamenii sunt…

- Dima Trofim, in varsta de 30 de ani, și-a pierdut sora in luna septembrie a anului trecut, ca urmare a cruntului diagnostic de cancer, chiar in perioada in care artistul se afla in Madagascar și participa la emisiunea Ultimul Trib. Suferința a fost cu atat mai mare cu cat artistul lupta pentru marele…

- Mirela a dat carțile pe fața despre cei doi foști barbați din viața ei, alaturi de care a trecut de la agonie la extaz in cadrul show-ului Insula Iubirii. La Insula Iubirii, Mirela a trait sentimente contradictorii alaturi de fostul sau iubit, Ionuț Gojman, și de ispita Mircea. Despre cei doi, dar…

- Cantareața Carmen Șerban a facut declarații despre viața sa și despre temerile sale la o emisiune TV. Interpreta de muzica de petrecere Carmen Șerban a fost invitata la o emisiune de televiziune, unde i s-a spus ca in viața ei urmeaza sa apara un partener. "Va intalni pe cineva in februarie, atunci…

- Betty Stoian a facut dezvaluiri emoționante despre mama ei, care a murit in urma cu mulți ani. Interpreta a marturisit ca se roaga zilnic la cea care i-a dat viața, atunci cand iși dorește ceva. „De fiecare data cand imi doresc ceva foarte mult, ma rog la ea (n.r. mama ei), nu ma rog la Dumnezeu. Sunt…