Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe invita toti elevii si profesorii din oras sa aleaga moduri de transport durabile – mersul pe jos sau pe bicicleta. Saptamana Europeana a Mobilitații are loc in fiecare an in perioada 16-22 septembrie si ofera orașelor și municipiilor posibilitatea de a incerca alternative…

- O noua ediție a concursului de pescuit „Cupa prieteniei” incepe astazi, la Balta Valea Mare. Evenimentul se va desfașura ca și ediția anterioara, pe parcursul a trei zile și este planificat sa inceapa astazi, 30 august și sa se desfașoare pana duminica, 1 septembrie, au transmis reprezentanții „Balta…

- Ziua de 12 august a reprezentat pentru intorsureni un moment de maxima implicare sociala datorita (și din cauza) festivalului Ciobanașul. In acea zi, s-au facut publice datele oficiale ale festivalului anual, iar afișul evenimentului a ridicat, alaturi de problemele politice cu care localnicii se confrunta…

- Viitorul Romaniei si relatia Romaniei cu Statele Unite ale Americii sunt foarte, foarte luminoase, se arata intr-un comunicat difuzat marti de Casa Alba, cu ocazia vizitei de lucru pe care presedintele Klaus Iohannis o efectueaza in SUA. Potrivit sursei citate, presedintele Trump l-a primit la Casa…

- Arhicunoscutul serial Vlad a lansat o noua provocare pentru impatimiții artelor actoricești. Se acorda doua premii ce constau in cate un rol in celebrul serial romanesc. Caștigatorii concursului vor fi anunțați astazi, 25 iulie 2019. Incepand cu data de 1 iulie 2019 pe pagina de concurs vor fi afișate…

- Dupa cum incepem sa ne obișnuim, Intorsura Buzaului continua sa ne surprinda cu performanțe demne de menționat la nivel național pe o multitudine de planuri. In ceea ce privește rezultatele examenului de Bacalaureat 2019, primele 4 medii din Covasna sunt obținute de catre absolvenții Liceului Teoretic…

- Mitropolitul Andrei Saguna (Sfantul Ierarh Andrei Saguna, mitropolitul Transilvaniei, cu zi de pomenire la 30 noiembrie in calendarul crestin ortodox) s-a nascut in Miscolti (Miskolc), Ungaria, la 20 decembrie 1808/1 ianuarie 1809, intr-o familie de macedo-romani din Balcani. Studiile gimnaziale le-a…

- Proiectul CAMARO-D (Cooperare pentru practici avansate de management a impactului utilizarii terenurilor asupra regimului apei in bazinul hidrografic al Dunarii), este un proiect cofinanțat din fonduri europene (ERDF, IPA) prin Programul Transnațional Dunarea 2014-2020, fiind derulata in perioada ianuarie…