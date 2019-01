Stiri pe aceeasi tema

- Practicanții de arte marțiale ai Clubului Sportiv Shinkami Alba Iulia au incheiat anul 2018 de pregatire cu examenul de centura. Astfel, in pragul Craciunului, Sala de sport Florin Fleșeriu din Sebeș, a gazduit 51 de sportivi. Examinarea s-a desfașurat sub indrumarea instructorilor Dan Leonte, Ciprian…

- Un barbat din Sebeș, județul Alba, s-a lansat intr-o afacere, iar ideea i-a venit dupa propria lui nunta. El a pus pe masa un produs pe care s-au batut toți invitații. "Ideea afacerii mele, cu sirop de soc, s-a nascut dupa propria mea nunta. Am vorbit cu seful de sala: «Uite, am un sirop bun, racoritor,…

- Dar din dar se face Rai, spune o veche vorba romaneasca. Adevarata magie a Craciunului vine din placerea de a darui, iar cei care știu asta sunt adevaratele ajutoare ale lui Moș Craciun. Consilierul local Radu Cristeanu, din Sebeș, a fost in aceste zile ajutorul lui Moș Craciun. ”Astazi am incercat…

- Un sofer de TIR din Bulgaria a provocat un accident rutier pe soseaua de centura a orasului Alba Iulia, in timp ce conducea sub influenta alcoolului. Trei autovehicule au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit IPJ Alba, marti, 11 decembrie, in jurul orei 10.30, pe soseaua ocolitoare a municipiului…

- Politistii vor fi la datorie, pe toata perioada manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilei Nationale a Romanie si aniversarea celor 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia. In 1 Decembrie, 550 de politisti vor participa la misiunea de mentinere a sigurantei publice, in municipiul Alba Iulia. …

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 6 noiembrie 2018. Sunt disponibile 539 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137 Sef schimb…

- ATENȚIE ȘOFERI! Trafic ingreunat Alba Iulia – Sebeș și circulație blocata pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia Circulația este blocata, se circula cu dificultate, marți, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. S-a format coloana de mașini, in urma unui accident intre Alba Iulia…

- Ieri, 9 octombrie 2018, in jurul orei 20.30, un tanar de 21 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107, in directia Drambar – Alba Iulia, la intersectia cu soseaua ocolitoare a municipiului, nu a acordat prioritate de trecere unei autoutilitare condusa in directia Sebes – Teius…