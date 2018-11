Arte in București 2018, eveniment organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din Romania și susținut de Primaria Municipiului București prin Expo Arte, va prezenta in luna decembrie o selecție de lucrari din creația a peste 50 de artiști bucureșteni; Curatorul ediției din acest an este Calin Stegerean, critic de arta și manager cultural; Evenimentul se va desfașura intre 6 și 19 decembrie, in galeriile Uniunii Artiștilor Plastici din București și in alte spații de expunere, unde accesul publicului va fi gratuit. Proiectul Arte in București este o inițiativa menita sa faciliteze accesul…